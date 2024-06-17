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    • Бельгия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2024

    Бельгия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2024

    Бельгия
    17.06.2024, понедельник, 19:00
    Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Словакия
    7' И. Шранц
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Бельгия
    1
    Коэн Кастелс
    ВР
    11
    Янник Карраско
    ЛЗ
    4
    Вут Фас
    ЦЗ
    2
    Зено Дебаст
    ЦЗ
    21
    Тимоти Кастань
    ПЗ
    18
    Орель Мангала
    ОП
    24
    Амаду Онана
    ЦП
    7
    Кевин Де Брюйне
    АП
    9
    Леандро Троссард
    АП
    22
    Жереми Доку
    ЦФ
    10
    Ромелу Лукаку
    ЦФ
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    Словакия
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    16
    Давид Ганцко
    ЛЗ
    14
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    3
    Денис Вавро
    ЦЗ
    2
    Петер Пекарик
    ПЗ
    22
    Станислав Лоботка
    ЦП
    19
    Юрай Куцка
    ЦП
    17
    Лукаш Гараслин
    ЛВ
    8
    Ондрей Дуда
    ПВ
    9
    Роберт Боженик
    ЦФ
    26
    Иван Шранц
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Бельгия
    13
    Матс Селс
    ВР
    12
    Томас Камински
    ВР
    3
    Артур Теате
    ЦЗ
    5
    Ян Вертонген
    ЦЗ
    23
    Артур Вермерен
    ОП
    8
    Юри Тилеманс
    ЦП
    16
    Астер Вранкс
    ЦП
    6
    Аксель Витсель
    ЦП
    25
    Максим Де Куйпер
    ЦП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    19
    Йохан Бакайоко
    ПВ
    14
    Доди Лукебакио
    ПВ
    20
    Луа Опенда
    ЦФ
    Словакия
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    12
    Марек Родак
    ВР
    15
    Вернон Де Марко
    ЛЗ
    6
    Норберт Гьембер
    ЦЗ
    4
    Адам Оберт
    ЦЗ
    25
    Себастьян Коса
    ЦЗ
    5
    Томас Риго
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    13
    Патрик Грошовски
    ЦП
    11
    Ласло Бенеш
    ЦП
    10
    Любомир Тупта
    ЛВ
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    20
    Давид Дуриш
    ЛВ
    18
    Давид Стрелец
    ЦФ
    7
    Томаш Суслов
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    1
    Кастелс
    11
    Карраско
    4
    Фас
    2
    Дебаст
    21
    Кастань
    18
    Мангала
    24
    Онана
    9
    Троссард
    7
    Де Брюйне
    10
    Лукаку
    22
    Доку
    4-2-2-2
    1
    Дубравка
    2
    Пекарик
    14
    Шкриньяр
    3
    Вавро
    16
    Ганцко
    22
    Лоботка
    19
    Куцка
    8
    Дуда
    17
    Гараслин
    26
    Шранц
    9
    Боженик
    9
    Троссард
    8
    Тилеманс
    8
    Тилеманс
    9
    Троссард
    18
    Мангала
    19
    Бакайоко
    19
    Бакайоко
    18
    Мангала
    11
    Карраско
    14
    Лукебакио
    14
    Лукебакио
    11
    Карраско
    22
    Доку
    20
    Опенда
    20
    Опенда
    22
    Доку
    8
    Дуда
    4
    Оберт
    4
    Оберт
    8
    Дуда
    26
    Шранц
    20
    Дуриш
    20
    Дуриш
    26
    Шранц
    9
    Боженик
    18
    Стрелец
    18
    Стрелец
    9
    Боженик
    17
    Гараслин
    7
    Суслов
    7
    Суслов
    17
    Гараслин
    Остались в запасе
    Бельгия
    Словакия
    13
    Матс Селс
    ВР
    12
    Томас Камински
    ВР
    3
    Артур Теате
    ЦЗ
    5
    Ян Вертонген
    ЦЗ
    23
    Артур Вермерен
    ОП
    16
    Астер Вранкс
    ЦП
    6
    Аксель Витсель
    ЦП
    25
    Максим Де Куйпер
    ЦП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    12
    Марек Родак
    ВР
    15
    Вернон Де Марко
    ЛЗ
    6
    Норберт Гьембер
    ЦЗ
    25
    Себастьян Коса
    ЦЗ
    5
    Томас Риго
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    13
    Патрик Грошовски
    ЦП
    11
    Ласло Бенеш
    ЦП
    10
    Любомир Тупта
    ЛВ
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Остались в запасе
    13
    Матс Селс
    ВР
    12
    Томас Камински
    ВР
    3
    Артур Теате
    ЦЗ
    5
    Ян Вертонген
    ЦЗ
    23
    Артур Вермерен
    ОП
    16
    Астер Вранкс
    ЦП
    6
    Аксель Витсель
    ЦП
    25
    Максим Де Куйпер
    ЦП
    17
    Шарль Де Кетеларе
    АП
    Остались в запасе
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    12
    Марек Родак
    ВР
    15
    Вернон Де Марко
    ЛЗ
    6
    Норберт Гьембер
    ЦЗ
    25
    Себастьян Коса
    ЦЗ
    5
    Томас Риго
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    13
    Патрик Грошовски
    ЦП
    11
    Ласло Бенеш
    ЦП
    10
    Любомир Тупта
    ЛВ
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    Главный тренер
    Доменико Тедеско
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Статистика матча Бельгия - Словакия
    3
    1
    Всего ударов по воротам
    16
    10
    Удары в створ
    6
    4
    Владение мячом %
    61
    39
    Желтые карточки
    3
    1
    Угловые удары
    5
    7
    Нарушения
    14
    10
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    573
    367
    Сейвы
    3
    5
    Точность передач %
    85
    77
    Удары мимо ворот
    5
    4
    Блокированные удары
    5
    2
    Удары из пределов штрафной
    10
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    4
    xG (ожидаемые голы)
    1.91
    0.59
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Бельгии и Словакии, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Словакия

    Бельгия – Словакия смотреть онлайн 17 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.06.2024 13:09
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