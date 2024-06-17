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    • Румыния – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2024

    Румыния – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2024

    Румыния
    17.06.2024, понедельник, 16:00
    Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4.5
    Х
    3.5
    П2
    1.93
    Реклама, 18+
    Украина
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Румыния
    12
    Хорациу Молдован
    ВР
    21
    Дариус Олару
    ЛЗ
    3
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    24
    Богдан Раковитан
    ЦЗ
    0
    Василе Могош
    ПЗ
    17
    Флоринел Коман
    ЛП
    0
    Адриан Шут
    ЦП
    14
    Янис Хаджи
    ЦП
    0
    Александру Чикылдэу
    ЦП
    7
    Деян Сореску
    ПП
    0
    Джордже Пушкаш
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдвард Йордэнеску
    Украина
    23
    Андрей Лунин
    ВР
    16
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    13
    Илья Забарный
    ЦЗ
    22
    Николай Матвиенко
    ЦЗ
    2
    Ефим Конопля
    ПЗ
    10
    Михаил Мудрик
    ЛП
    19
    Николай Шапаренко
    ЦП
    6
    Тарас Степаненко
    ЦП
    15
    Виктор Цыганков
    ПП
    14
    Георгий Судаков
    ЦФ
    9
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    4-5-1
    12
    Молдован
    21
    Олару
    3
    Дрэгушин
    24
    Раковитан
    0
    Могош
    17
    Коман
    0
    Шут
    14
    Хаджи
    0
    Чикылдэу
    7
    Сореску
    0
    Пушкаш
    4-4-2
    23
    Лунин
    2
    Конопля
    13
    Забарный
    22
    Матвиенко
    16
    Миколенко
    15
    Цыганков
    19
    Шапаренко
    6
    Степаненко
    10
    Мудрик
    9
    Яремчук
    14
    Судаков
    Остались в запасе
    Румыния
    Украина
    Главный тренер
    Эдвард Йордэнеску
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Главный тренер
    Эдвард Йордэнеску
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Статистика матча Румыния - Украина
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Румыния и Украины, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина

    Румыния – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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