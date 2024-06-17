Румыния
17.06.2024, понедельник, 16:00
Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
- : -
Не начался
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П1
4.5
Х
3.5
П2
1.93
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Украина
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
21
Дариус Олару
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Богдан Раковитан
ЦЗ
0
Василе Могош
ПЗ
17
Флоринел Коман
ЛП
0
Адриан Шут
ЦП
14
Янис Хаджи
ЦП
0
Александру Чикылдэу
ЦП
7
Деян Сореску
ПП
0
Джордже Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Украина
23
Андрей Лунин
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
10
Михаил Мудрик
ЛП
19
Николай Шапаренко
ЦП
6
Тарас Степаненко
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПП
14
Георгий Судаков
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
4-5-1
12
Молдован
21
Олару
3
Дрэгушин
24
Раковитан
0
Могош
17
Коман
0
Шут
14
Хаджи
0
Чикылдэу
7
Сореску
0
Пушкаш
4-4-2
23
Лунин
2
Конопля
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
15
Цыганков
19
Шапаренко
6
Степаненко
10
Мудрик
9
Яремчук
14
Судаков
Остались в запасе
Румыния
Украина
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Эдвард Йордэнеску
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Румыния - Украина
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Румыния и Украины, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июня 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».