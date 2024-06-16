Словения
16.06.2024, воскресенье, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Дания
77' Э. Янжа
17' К. Эриксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
17
Виктор Кристиансен
ЛЗ
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
15
Томи Хорват
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
19
Жан Целар
ЦФ
26
Йосип Иличич
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
7
Матиас Йенсен
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
3-2-1-4
1
Облак
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
21
Дркушич
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
10
Элшник
17
Млакар
11
Шешко
9
Шпорар
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
6
Кристенсен
2
Андерсен
3
Вестергор
18
Бах
21
Юльманн
17
Кристиансен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
19
Винд
9
Хойлунд
10
Элшник
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
10
Элшник
9
Шпорар
23
Брекало
23
Брекало
9
Шпорар
11
Шешко
14
Куртич
14
Куртич
11
Шешко
20
Стоянович
7
Вербич
7
Вербич
20
Стоянович
17
Млакар
19
Целар
19
Целар
17
Млакар
17
Кристиансен
5
Меле
5
Меле
17
Кристиансен
21
Юльманн
8
Делэни
8
Делэни
21
Юльманн
23
Хейбьерг
15
Нергор
15
Нергор
23
Хейбьерг
9
Хойлунд
20
Поульсен
20
Поульсен
9
Хойлунд
19
Винд
12
Дольберг
12
Дольберг
19
Винд
Остались в запасе
Словения
Дания
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
15
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
26
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
25
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
15
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
26
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Матиас Йенсен
ЦП
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Матьяж Кек
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Словения - Дания
2
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
9
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Словении и Дании, матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Дания
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
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