Беларусь
07.06.2024, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Матч завершен
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Россия
8' И. Обляков
20' К. Тюкавин
63' Ф. Чалов
69' Ф. Чалов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
12
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ПЗ
17
Валерий Громыко
ЛП
15
Никита Корзун
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
ЦП
23
Дмитрий Антилевский
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Россия
39
Матвей Сафонов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Евгений Морозов
ЦЗ
17
Илья Вахания
ПЗ
19
Антон Миранчук
ЛП
15
Данил Глебов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
27
Иван Обляков
ЦП
11
Алексей Миранчук
ПП
10
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
16
Федор Лапоухов
ВР
18
Денис Левицкий
ЛЗ
19
Владислав Малькевич
ЛЗ
3
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Максим Касараб
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
8
Валерий Бочеров
ОП
11
Максим Киреев
ЦП
7
Артем Концевой
ЛВ
21
Владислав Климович
ЦФ
24
Герман Барковский
ЦФ
Россия
1
Александр Максименко
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
21
Никита Чернов
ЦЗ
26
Андрей Лангович
ЦЗ
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Артем Карпукас
ОП
24
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
20
Лечи Садулаев
ЦП
18
Кирилл Щетинин
АП
9
Федор Чалов
ЦФ
13
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-4-1
12
Павлюченко
2
Печенин
20
Волков
6
Политевич
5
Поляков
15
Корзун
17
Громыко
14
Яблонский
9
Эбонг
23
Антилевский
10
Морозов
4-1-4-1
39
Сафонов
17
Вахания
3
Дивеев
14
Морозов
4
Горшков
15
Глебов
11
Миранчук
23
Кузяев
27
Обляков
19
Миранчук
10
Тюкавин
2
Печенин
19
Малькевич
19
Малькевич
2
Печенин
17
Громыко
13
Карпович
13
Карпович
17
Громыко
9
Эбонг
8
Бочеров
8
Бочеров
9
Эбонг
23
Антилевский
11
Киреев
11
Киреев
23
Антилевский
10
Морозов
7
Концевой
7
Концевой
10
Морозов
15
Корзун
21
Климович
21
Климович
15
Корзун
39
Сафонов
1
Максименко
1
Максименко
39
Сафонов
3
Дивеев
2
Солдатенков
2
Солдатенков
3
Дивеев
23
Кузяев
7
Карпукас
7
Карпукас
23
Кузяев
11
Миранчук
20
Садулаев
20
Садулаев
11
Миранчук
10
Тюкавин
9
Чалов
9
Чалов
10
Тюкавин
27
Обляков
13
Сергеев
13
Сергеев
27
Обляков
Остались в запасе
Беларусь
Россия
1
Сергей Игнатович
ВР
16
Федор Лапоухов
ВР
18
Денис Левицкий
ЛЗ
3
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Максим Касараб
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
24
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
16
Андрей Лунев
ВР
21
Никита Чернов
ЦЗ
26
Андрей Лангович
ЦЗ
24
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
18
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
16
Федор Лапоухов
ВР
18
Денис Левицкий
ЛЗ
3
Егор Пархоменко
ЦЗ
22
Максим Касараб
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
24
Герман Барковский
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
21
Никита Чернов
ЦЗ
26
Андрей Лангович
ЦЗ
24
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
18
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Беларусь - Россия
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Беларуси против России, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Беларусь – Россия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».