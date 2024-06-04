Австрия
04.06.2024, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Матч завершен
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Сербия
10' П. Виммер
13' К. Баумгартнер
35' С. Павлович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Максимилиан Вебер
ЦЗ
8
Александер Прасс
ЛП
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
19
Кристоф Баумгартнер
АП
18
Романо Шмид
АП
23
Патрик Виммер
ПВ
7
Марко Арнаутович
(К) ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
10
Душан Тадич
(К) ЛВ
7
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Австрия
29
Никлас Хедл
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
28
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
21
Стефан Ляйнер
ПЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
26
Тьерно Балло
АП
22
Маттиас Зайдль
АП
27
Марко Груль
ЛВ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
24
Андреас Вайманн
ЦФ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Сербия
12
Джордже Петрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
22
Саша Лукич
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
19
Лазар Самарджич
АП
26
Велько Бирманчевич
ЛВ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
18
Петар Ратков
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Пенц
5
Пош
4
Дансо
2
Вебер
10
Гриллич
8
Прасс
6
Зайвальд
19
Баумгартнер
18
Шмид
23
Виммер
7
Арнаутович
3-4-2-1
23
Милинкович-Савич
2
Павлович
13
Велькович
24
Спайич
14
Живкович
6
Гудель
20
Милинкович-Савич
5
Максимович
21
Гачинович
10
Тадич
7
Влахович
2
Вебер
15
Линхарт
15
Линхарт
2
Вебер
4
Дансо
14
Кверфельд
14
Кверфельд
4
Дансо
10
Гриллич
20
Лаймер
20
Лаймер
10
Гриллич
19
Баумгартнер
27
Груль
27
Груль
19
Баумгартнер
18
Шмид
24
Вайманн
24
Вайманн
18
Шмид
23
Виммер
25
Энтруп
25
Энтруп
23
Виммер
7
Арнаутович
11
Грегоритч
11
Грегоритч
7
Арнаутович
24
Спайич
4
Миленкович
4
Миленкович
24
Спайич
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
5
Максимович
17
Илич
17
Илич
5
Максимович
6
Гудель
19
Самарджич
19
Самарджич
6
Гудель
21
Гачинович
26
Бирманчевич
26
Бирманчевич
21
Гачинович
10
Тадич
9
Митрович
9
Митрович
10
Тадич
7
Влахович
8
Йович
8
Йович
7
Влахович
Остались в запасе
Австрия
Сербия
29
Никлас Хедл
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
28
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
21
Стефан Ляйнер
ПЗ
26
Тьерно Балло
АП
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Джордже Петрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
16
Срджан Мияилович
ЦП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
29
Никлас Хедл
ВР
12
Тобиас Лаваль
ВР
28
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
21
Стефан Ляйнер
ПЗ
26
Тьерно Балло
АП
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
Остались в запасе
12
Джордже Петрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
16
Срджан Мияилович
ЦП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Австрия - Сербия
3
1
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Австрии против Сербии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Австрия – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «PARI».