Англия
03.06.2024, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Матч завершен
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Босния и Герцеговина
60' К. Палмер (П)
85' Т. Александер-Арнольд
89' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
22
Джордан Пикфорд
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
19
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
3
Киран Триппьер
(К) ПЗ
16
Конор Галлахер
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
7
Коул Палмер
ПВ
18
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
18
Никола Катич
ЦЗ
16
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Степан Радельич
ЦЗ
24
Юсуф Газибегович
ПЗ
14
Дарио Шарич
ЦП
20
Харис Хайрадинович
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
6
Бенжамин Тахирович
ЦП
10
Эрмедин Демирович
(К) ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Джеймс Траффорд
ВР
12
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Адам Уортон
ЦП
19
Джеймс Мэддисон
АП
18
Джек Грилиш
ЛВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
15
Нихад Муякич
ЦЗ
3
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
17
Дзенис Бурнич
ЦП
7
Денис Хусейнбашич
ЦП
12
Осман Хаджикич
ЦФ
23
Тарик Мухаремович
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
3-2-1-3-1
22
Пикфорд
5
Данк
15
Конса
6
Гехи
19
Александер-Арнольд
3
Триппьер
16
Галлахер
20
Боуэн
21
Эзе
7
Палмер
18
Уоткинс
3-2-4-1
1
Васили
16
Ахмедходжич
4
Бичакчич
21
Радельич
24
Газибегович
18
Катич
20
Хайрадинович
8
Гигович
6
Тахирович
14
Шарич
10
Демирович
5
Данк
12
Гомес
12
Гомес
5
Данк
6
Гехи
14
Брэнтуэйт
14
Брэнтуэйт
6
Гехи
3
Триппьер
23
Уортон
23
Уортон
3
Триппьер
7
Палмер
19
Мэддисон
19
Мэддисон
7
Палмер
21
Эзе
18
Грилиш
18
Грилиш
21
Эзе
18
Уоткинс
9
Кейн
9
Кейн
18
Уоткинс
4
Бичакчич
15
Муякич
15
Муякич
4
Бичакчич
21
Радельич
3
Хаджикадунич
3
Хаджикадунич
21
Радельич
8
Гигович
17
Бурнич
17
Бурнич
8
Гигович
14
Шарич
7
Хусейнбашич
7
Хусейнбашич
14
Шарич
16
Ахмедходжич
23
Мухаремович
23
Мухаремович
16
Ахмедходжич
10
Демирович
9
Табакович
9
Табакович
10
Демирович
Остались в запасе
Англия
Босния и Герцеговина
13
Дин Хендерсон
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Джеймс Траффорд
ВР
14
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
22
Кенан Пирич
ВР
12
Осман Хаджикич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Саво Милошевич
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Джеймс Траффорд
ВР
14
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Деклан Райс
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
17
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
22
Кенан Пирич
ВР
12
Осман Хаджикич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Саво Милошевич
Статистика матча Англия - Босния и Герцеговина
2
2
Всего ударов по воротам
25
1
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
2
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Англия против Боснии и Герцеговины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Босния и Герцеговина
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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