Германия
03.06.2024, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Матч завершен
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Украина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Александр Сваток
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
19
Николай Шапаренко
ЦП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Германия
15
Александр Нюбель
ВР
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
3
Давид Раум
ЛЗ
24
Робин Кох
ЦЗ
20
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
25
Александар Павлович
ОП
19
Рокко Райц
ЦП
11
Крис Фюрих
ПВ
9
Брайан Груда
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
18
Владимир Бражко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
14
Георгий Судаков
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
25
Владислав Ванат
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нойер
18
Миттельштадт
16
Антон
4
Та
6
Киммих
23
Андрих
5
Гросс
21
Гюндоган
17
Вирц
10
Мусиала
7
Хаверц
3-3-1-2-1
12
Трубин
22
Матвиенко
3
Сваток
13
Забарный
2
Конопля
6
Степаненко
17
Зинченко
19
Шапаренко
15
Цыганков
10
Мудрик
9
Яремчук
4
Та
24
Кох
24
Кох
4
Та
23
Андрих
25
Павлович
25
Павлович
23
Андрих
21
Гюндоган
11
Фюрих
11
Фюрих
21
Гюндоган
7
Хаверц
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Хаверц
17
Вирц
26
Ундав
26
Ундав
17
Вирц
10
Мусиала
14
Байер
14
Байер
10
Мусиала
2
Конопля
24
Тымчик
24
Тымчик
2
Конопля
6
Степаненко
18
Бражко
18
Бражко
6
Степаненко
19
Шапаренко
14
Судаков
14
Судаков
19
Шапаренко
10
Мудрик
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Мудрик
15
Цыганков
20
Зубков
20
Зубков
15
Цыганков
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Германия
Украина
15
Александр Нюбель
ВР
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
3
Давид Раум
ЛЗ
20
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Рокко Райц
ЦП
9
Брайан Груда
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Георгий Бущан
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
25
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
15
Александр Нюбель
ВР
22
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Оливер Бауманн
ВР
3
Давид Раум
ЛЗ
20
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Рокко Райц
ЦП
9
Брайан Груда
ПВ
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
26
Богдан Михайличенко
ЛЗ
21
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
25
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Германия - Украина
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Угловые удары
11
2
Нарушения
12
4
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Германии против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Украина
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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