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Смотреть прямую трансляцию матча сборной Германии против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Украина

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Игру будет транслировать «Olimpbet».