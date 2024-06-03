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    • Германия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2024

    Германия – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2024

    Германия
    03.06.2024, понедельник, 21:45
    Товарищеские матчи. Сборные
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Украина
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Германия
    1
    Мануэль Нойер
    ВР
    18
    Максимилиан Миттельштадт
    ЛЗ
    4
    Джонатан Та
    ЦЗ
    16
    Вальдемар Антон
    ЦЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    23
    Роберт Андрих
    ЦП
    5
    Паскаль Гросс
    ЦП
    21
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    10
    Джамал Мусиала
    АП
    17
    Флориан Вирц
    АП
    7
    Кай Хаверц
    ЦФ
    Главный тренер
    Юлиан Нагельсман
    Украина
    12
    Анатолий Трубин
    ВР
    17
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    22
    Николай Матвиенко
    ЦЗ
    3
    Александр Сваток
    ЦЗ
    13
    Илья Забарный
    ЦЗ
    2
    Ефим Конопля
    ПЗ
    6
    Тарас Степаненко
    ОП
    19
    Николай Шапаренко
    ЦП
    10
    Михаил Мудрик
    ЛВ
    15
    Виктор Цыганков
    ПВ
    9
    Роман Яремчук
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Германия
    15
    Александр Нюбель
    ВР
    22
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    12
    Оливер Бауманн
    ВР
    3
    Давид Раум
    ЛЗ
    24
    Робин Кох
    ЦЗ
    20
    Бенджамин Хенрикс
    ПЗ
    25
    Александар Павлович
    ОП
    19
    Рокко Райц
    ЦП
    11
    Крис Фюрих
    ПВ
    9
    Брайан Груда
    ПВ
    13
    Томас Мюллер
    ЦФ
    26
    Дениз Ундав
    ЦФ
    14
    Максимилиан Байер
    ЦФ
    Украина
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    26
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    21
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    4
    Максим Таловеров
    ЦЗ
    24
    Александр Тымчик
    ПЗ
    18
    Владимир Бражко
    ОП
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    8
    Руслан Малиновский
    АП
    14
    Георгий Судаков
    АП
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    20
    Александр Зубков
    ПВ
    11
    Артем Довбик
    ЦФ
    25
    Владислав Ванат
    ЦФ
    3-1-3-2-1
    1
    Нойер
    18
    Миттельштадт
    16
    Антон
    4
    Та
    6
    Киммих
    23
    Андрих
    5
    Гросс
    21
    Гюндоган
    17
    Вирц
    10
    Мусиала
    7
    Хаверц
    3-3-1-2-1
    12
    Трубин
    22
    Матвиенко
    3
    Сваток
    13
    Забарный
    2
    Конопля
    6
    Степаненко
    17
    Зинченко
    19
    Шапаренко
    15
    Цыганков
    10
    Мудрик
    9
    Яремчук
    4
    Та
    24
    Кох
    24
    Кох
    4
    Та
    23
    Андрих
    25
    Павлович
    25
    Павлович
    23
    Андрих
    21
    Гюндоган
    11
    Фюрих
    11
    Фюрих
    21
    Гюндоган
    7
    Хаверц
    13
    Мюллер
    13
    Мюллер
    7
    Хаверц
    17
    Вирц
    26
    Ундав
    26
    Ундав
    17
    Вирц
    10
    Мусиала
    14
    Байер
    14
    Байер
    10
    Мусиала
    2
    Конопля
    24
    Тымчик
    24
    Тымчик
    2
    Конопля
    6
    Степаненко
    18
    Бражко
    18
    Бражко
    6
    Степаненко
    19
    Шапаренко
    14
    Судаков
    14
    Судаков
    19
    Шапаренко
    10
    Мудрик
    7
    Ярмоленко
    7
    Ярмоленко
    10
    Мудрик
    15
    Цыганков
    20
    Зубков
    20
    Зубков
    15
    Цыганков
    9
    Яремчук
    11
    Довбик
    11
    Довбик
    9
    Яремчук
    Остались в запасе
    Германия
    Украина
    15
    Александр Нюбель
    ВР
    22
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    12
    Оливер Бауманн
    ВР
    3
    Давид Раум
    ЛЗ
    20
    Бенджамин Хенрикс
    ПЗ
    19
    Рокко Райц
    ЦП
    9
    Брайан Груда
    ПВ
    Главный тренер
    Юлиан Нагельсман
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    26
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    21
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    4
    Максим Таловеров
    ЦЗ
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    8
    Руслан Малиновский
    АП
    25
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Остались в запасе
    15
    Александр Нюбель
    ВР
    22
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    12
    Оливер Бауманн
    ВР
    3
    Давид Раум
    ЛЗ
    20
    Бенджамин Хенрикс
    ПЗ
    19
    Рокко Райц
    ЦП
    9
    Брайан Груда
    ПВ
    Остались в запасе
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    26
    Богдан Михайличенко
    ЛЗ
    21
    Валерий Бондарь
    ЦЗ
    4
    Максим Таловеров
    ЦЗ
    5
    Сергей Сидорчук
    ЦП
    8
    Руслан Малиновский
    АП
    25
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Главный тренер
    Юлиан Нагельсман
    Главный тренер
    Сергей Ребров
    Статистика матча Германия - Украина
    Всего ударов по воротам
    27
    6
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    62
    38
    Угловые удары
    11
    2
    Нарушения
    12
    4
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    712
    455
    Сейвы
    3
    5
    Точность передач %
    92
    85
    Удары мимо ворот
    13
    2
    Блокированные удары
    9
    1
    Удары из пределов штрафной
    17
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    10
    1
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Германии против Украины, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 июня 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча ГерманияУкраина

    Германия-Украина смотреть онлайн 3 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2024 15:37
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