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    • «Олимпиакос» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2024

    «Олимпиакос» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2024

    Олимпиакос
    29.05.2024, среда, 22:00
    Лига конференций, Финал
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Фиорентина
    116' А. Эль-Кааби
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Олимпиакос
    88
    Константинос Цолакис
    ВР
    3
    Франсиско Ортега
    ЛЗ
    16
    Давид Кармо
    ЦЗ
    45
    Панайотис Рецос
    ЦЗ
    23
    Родиней
    ПЗ
    32
    Сантьяго Хецце
    ОП
    8
    Висенте Иборра
    ЦП
    7
    Константинос Фортунис
    АП
    6
    Шикинью
    АП
    56
    Даниэль Поденсе
    ЦФ
    9
    Аюб Эль-Кааби
    ЦФ
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    Фиорентина
    1
    Пьетро Террачиано
    ВР
    3
    Кристиано Бираги
    ЛЗ
    28
    Лукас Мартинес
    ЦЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    2
    Додо
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    6
    Артур
    ЦП
    5
    Джакомо Бонавентура
    ЦП
    10
    Николас Гонсалес
    ЛВ
    99
    Кристиан Куаме
    ЦФ
    20
    Андреа Белотти
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Олимпиакос
    1
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    99
    Атанасиос Пападудис
    ВР
    27
    Омар Ричардс
    ЛЗ
    18
    Куини
    ПЗ
    74
    Андреас Ндой
    ОП
    15
    Сотирис Александропулос
    ЦП
    5
    Андре Орта
    ЦП
    20
    Жоао Карвалью
    АП
    19
    Георгиос Масурас
    ЛВ
    22
    Стеван Йоветич
    ЦФ
    11
    Юссеф Эль-Араби
    ЦФ
    Фиорентина
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    16
    Лука Раньери
    ЛЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    72
    Антонин Барак
    АП
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    9
    Лукас Белтран
    ЦФ
    18
    М'Бала Нзола
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    88
    Цолакис
    3
    Ортега
    16
    Кармо
    45
    Рецос
    23
    Родиней
    32
    Хецце
    8
    Иборра
    6
    Шикинью
    7
    Фортунис
    9
    Эль-Кааби
    56
    Поденсе
    4-1-2-1-2
    1
    Террачиано
    2
    Додо
    28
    Мартинес
    4
    Миленкович
    3
    Бираги
    38
    Мандрагора
    6
    Артур
    5
    Бонавентура
    10
    Гонсалес
    20
    Белотти
    99
    Куаме
    3
    Ортега
    18
    Куини
    18
    Куини
    3
    Ортега
    6
    Шикинью
    5
    Орта
    5
    Орта
    6
    Шикинью
    56
    Поденсе
    19
    Масурас
    19
    Масурас
    56
    Поденсе
    7
    Фортунис
    22
    Йоветич
    22
    Йоветич
    7
    Фортунис
    9
    Эль-Кааби
    11
    Эль-Араби
    11
    Эль-Араби
    9
    Эль-Кааби
    3
    Бираги
    16
    Раньери
    16
    Раньери
    3
    Бираги
    6
    Артур
    32
    Дункан
    32
    Дункан
    6
    Артур
    5
    Бонавентура
    72
    Барак
    72
    Барак
    5
    Бонавентура
    99
    Куаме
    11
    Иконе
    11
    Иконе
    99
    Куаме
    10
    Гонсалес
    9
    Белтран
    9
    Белтран
    10
    Гонсалес
    20
    Белотти
    18
    Нзола
    18
    Нзола
    20
    Белотти
    Остались в запасе
    Олимпиакос
    Фиорентина
    1
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    99
    Атанасиос Пападудис
    ВР
    27
    Омар Ричардс
    ЛЗ
    74
    Андреас Ндой
    ОП
    15
    Сотирис Александропулос
    ЦП
    20
    Жоао Карвалью
    АП
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Остались в запасе
    1
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    99
    Атанасиос Пападудис
    ВР
    27
    Омар Ричардс
    ЛЗ
    74
    Андреас Ндой
    ОП
    15
    Сотирис Александропулос
    ЦП
    20
    Жоао Карвалью
    АП
    Остались в запасе
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    19
    Джино Инфантино
    ЦП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Статистика матча Олимпиакос - Фиорентина
    4
    3
    Всего ударов по воротам
    6
    17
    Удары в створ
    4
    4
    Владение мячом %
    47
    53
    Желтые карточки
    4
    3
    Угловые удары
    5
    6
    Нарушения
    10
    17
    Офсайды
    4
    3
    Количество передач
    448
    524
    Сейвы
    4
    3
    Точность передач %
    65
    70
    Удары мимо ворот
    2
    5
    Блокированные удары
    0
    8
    Удары из пределов штрафной
    4
    12
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    5
    xG (ожидаемые голы)
    0.57
    1.03
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Фиорентины», финальный матч Лиги Конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос»«Фиорентина»

    Олимпиакос-Фиорентина смотреть онлайн 29 мая

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    Источник: «Бомбардир»

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    29.05.2024 18:02
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