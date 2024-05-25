Севилья
26.05.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
- : -
Не начался
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П1
4
Х
4.2
П2
1.83
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Барселона
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
2
Кике Салас
ЦЗ
4
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
19
Маркос Акунья
ЛП
11
Доди Лукебакио
ЦП
5
Лукас Окампос
ЦП
28
Ману Буэно
ЦП
42
Люсьен Агум
ЦП
16
Хесус Навас
ПП
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Жоау Канселу
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ПЗ
22
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Серхи Роберто
ЦП
11
Рафинья
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
27
Ламин Ямаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
3-5-1-1
13
Нюланд
2
Салас
4
Рамос
22
Баде
19
Акунья
5
Окампос
28
Буэно
42
Агум
16
Навас
11
Лукебакио
15
Эн-Несири
4-5-1
1
тер Стеген
23
Кунде
5
Мартинес
33
Кубарси
2
Канселу
22
Гюндоган
11
Рафинья
16
Лопес
27
Ямаль
20
Роберто
9
Левандовски
Остались в запасе
Севилья
Барселона
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Севилья - Барселона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Барселоны», 38-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».