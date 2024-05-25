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    • «Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    «Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024

    Севилья
    26.05.2024, воскресенье, 22:00
    Испания. Примера, 38 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    4
    Х
    4.2
    П2
    1.83
    Реклама, 18+
    Барселона
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Севилья
    13
    Эрьян Нюланд
    ВР
    2
    Кике Салас
    ЦЗ
    4
    Серхио Рамос
    ЦЗ
    22
    Лоик Баде
    ЦЗ
    19
    Маркос Акунья
    ЛП
    11
    Доди Лукебакио
    ЦП
    5
    Лукас Окампос
    ЦП
    28
    Ману Буэно
    ЦП
    42
    Люсьен Агум
    ЦП
    16
    Хесус Навас
    ПП
    15
    Юссеф Эн-Несири
    ЦФ
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    2
    Жоау Канселу
    ЛЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    23
    Жюль Кунде
    ПЗ
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    20
    Серхи Роберто
    ЦП
    11
    Рафинья
    ЦП
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    27
    Ламин Ямаль
    ЦП
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    3-5-1-1
    13
    Нюланд
    2
    Салас
    4
    Рамос
    22
    Баде
    19
    Акунья
    5
    Окампос
    28
    Буэно
    42
    Агум
    16
    Навас
    11
    Лукебакио
    15
    Эн-Несири
    4-5-1
    1
    тер Стеген
    23
    Кунде
    5
    Мартинес
    33
    Кубарси
    2
    Канселу
    22
    Гюндоган
    11
    Рафинья
    16
    Лопес
    27
    Ямаль
    20
    Роберто
    9
    Левандовски
    Остались в запасе
    Севилья
    Барселона
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Главный тренер
    Кике Санчес Флорес
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Статистика матча Севилья - Барселона
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Барселоны», 38-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Барселона»

    Севилья-Барселона смотреть онлайн 26 мая

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:26
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