Алания
25.05.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Динамо Мх
83' Б. Гурциев
87' Т. Гаглоев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
70
Руслан Дауров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
17
Антон Крачковский
ЦП
7
Абакар Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
47
Никита Глушков
ЛВ
11
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Алания
1
Ростислав Солдатенко
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
37
Тарас Гаглоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Динамо Мх
46
Евгений Гошев
ВР
27
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Михаил Костюков
ПВ
2-2-3-3
23
Натабашвили
5
Багаев
30
Шавлохов
70
Дауров
15
Цаллагов
10
Хадарцев
99
Гиоргобиани
22
Цараев
14
Машуков
77
Хабалов
11
Чочиев
3-2-1-3-1
39
Магомедов
34
Храмцов
4
Шумахов
99
Алибеков
72
Сандрачук
13
Кагермазов
17
Крачковский
11
Касинтура
9
Магомедов
47
Глушков
7
Гаджиев
11
Чочиев
8
Хугаев
8
Хугаев
11
Чочиев
10
Хадарцев
37
Гаглоев
37
Гаглоев
10
Хадарцев
30
Шавлохов
7
Гурциев
7
Гурциев
30
Шавлохов
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
22
Юсупов
22
Юсупов
7
Гаджиев
19
Зинович
19
Зинович
7
Гаджиев
11
Касинтура
70
Костюков
70
Костюков
11
Касинтура
Остались в запасе
Алания
Динамо Мх
1
Ростислав Солдатенко
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
46
Евгений Гошев
ВР
27
Давид Волк
ВР
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
1
Ростислав Солдатенко
ВР
12
Эрик Губиев
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
Остались в запасе
46
Евгений Гошев
ВР
27
Давид Волк
ВР
55
Владимир Ковачевич
ЦЗ
38
Артем Касимов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Алания - Динамо Мх
3
2
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Динамо» Мх, 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Динамо» Мх
- Матч будет транслировать «Фонбет».