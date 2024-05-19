Лион
19.05.2024, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
Франция. Лига 1, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
1.4
Х
5.3
П2
7.2
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Страсбур
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Энрике
ЛЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ПЗ
31
Неманья Матич
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
25
Орель Мангала
ЦП
9
Джифт Орбан
ЦФ
11
Малик Фофана
ЦФ
18
Райан Шерки
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
2
Фредерик Жилберт
ЛЗ
24
Абакар Силла
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
8
Андрей Сантос
ЦП
26
Дилан Баква
ЦП
19
Хабиб Диарра
ЦП
33
Абубакар Али-Абдалла
ЦФ
11
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
4-3-3
1
Лопеш
21
Энрике
12
О'Брайен
55
Чалета-Цар
22
Мата
31
Матич
6
Какере
25
Мангала
18
Шерки
11
Фофана
9
Орбан
4-3-3
36
Беллааруш
28
Сенайя
24
Силла
29
Дукуре
2
Жилберт
8
Сантос
26
Баква
19
Диарра
10
Эмега
11
Дьон
33
Али-Абдалла
Остались в запасе
Лион
Страсбур
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Пьер Саже
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Лион - Страсбур
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Страсбура», 34-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Фонбет».