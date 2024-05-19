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Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Страсбура», 34-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Страсбур»