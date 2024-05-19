Атлетик
19.05.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Матч завершен
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Севилья
17' Р. Гарсия
19' И. Муньяин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
24
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
(К) АП
11
Нико Уильямс
ПВ
22
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
19
Маркос Акунья
ЛЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
4
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К) ПЗ
42
Люсьен Агум
ОП
28
Ману Буэно
ЦП
5
Лукас Окампос
ЛВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
26
Álex Padilla
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
31
Микель Хаурегисар
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Асьер Вильялибре
ЦФ
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
Севилья
1
Марко Дмитрович
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
26
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
46
Аннибал Меджбри
АП
12
Мариано Диас
ЦФ
10
Алехо Велис
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
24
Прадос
10
Муньяин
11
Уильямс
9
Уильямс
22
Гарсия
3-3-1-2-1
13
Нюланд
22
Баде
4
Рамос
2
Салас
16
Навас
42
Агум
19
Акунья
28
Буэно
11
Лукебакио
5
Окампос
15
Эн-Несири
16
Руис де Галаррета
21
Эррера
21
Эррера
16
Руис де Галаррета
11
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
11
Уильямс
22
Гарсия
20
Вильялибре
20
Вильялибре
22
Гарсия
19
Акунья
3
Педроса
3
Педроса
19
Акунья
16
Навас
26
Санчес
26
Санчес
16
Навас
28
Буэно
46
Меджбри
46
Меджбри
28
Буэно
11
Лукебакио
12
Диас
12
Диас
11
Лукебакио
15
Эн-Несири
10
Велис
10
Велис
15
Эн-Несири
Остались в запасе
Атлетик
Севилья
26
Álex Padilla
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
31
Микель Хаурегисар
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Марко Дмитрович
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
26
Álex Padilla
ВР
19
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
31
Микель Хаурегисар
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
30
Унаи Гомес
АП
33
Aingeru Olabarrieta
ЦФ
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
31
Альберто Флорес
ВР
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
8
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетик - Севилья
1
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Севильи», 37-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 мая 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».