Торино
18.05.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
2.7
Х
3.2
П2
2.9
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Милан
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
6
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Мергим Войвода
ЦЗ
5
Адам Масина
ЦЗ
13
Рикардо Родригес
ЛП
8
Иван Илич
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
28
Самуэле Риччи
ЦП
19
Раоуль Белланова
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Алессандро Флоренци
ЛЗ
46
Тео Эрнандес
ЦЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
20
Пьер Калюлю
ПЗ
11
Кристиан Пулишич
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Рафаэль Леау
ЦП
80
Юнус Муса
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
3-5-2
32
Милинкович-Савич
6
Ловато
27
Войвода
5
Масина
13
Родригес
8
Илич
61
Тамез
28
Риччи
19
Белланова
9
Санабрия
91
Сапата
4-5-1
57
Спортиелло
20
Калюлю
46
Эрнандес
28
Тиав
42
Флоренци
11
Пулишич
21
Леау
80
Муса
14
Рейндерс
4
Беннасер
9
Жиру
Остались в запасе
Торино
Милан
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Торино - Милан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Милана», 37-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».