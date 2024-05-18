Лечче
18.05.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
Италия. Серия А, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
4.4
Х
3.9
П2
1.8
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Аталанта
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ЦЗ
17
Валентен Жандре
ПЗ
13
Патрик Доргу
ЛП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
29
Алексис Бли
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
7
Понтус Альмквист
ПП
9
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хайен
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ЦЗ
22
Маттео Руджери
ЛП
7
Адемола Лукман
ЦП
8
Марио Пашалич
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
ЦП
33
Ханс Хатебур
ПП
90
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
4-5-1
30
Фальконе
25
Галло
5
Понграчич
6
Башкиротто
17
Жандре
13
Доргу
20
Рамадани
29
Бли
8
Рафья
7
Альмквист
9
Крстович
3-5-1-1
29
Карнесекки
19
Джимсити
4
Хайен
15
де Рон
33
Хатебур
8
Пашалич
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
22
Руджери
7
Лукман
90
Скамакка
Остались в запасе
Лечче
Аталанта
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лечче - Аталанта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Аталанты», 37-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».