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    • «Байер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

    «Байер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

    Байер
    18.05.2024, суббота, 16:30
    Германия. Бундеслига, 34 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.25
    Х
    7
    П2
    10
    Реклама, 18+
    Аугсбург
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Байер
    1
    Лукаш Градецки
    ВР
    12
    Эдмон Тапсоба
    ЦЗ
    4
    Джонатан Та
    ЦЗ
    6
    Одилон Коссуну
    ЦЗ
    9
    Джеймс МакАртур
    ЛП
    8
    Роберт Андрих
    ЦП
    34
    Гранит Джака
    ЦП
    19
    Нейтан Телла
    ЦП
    22
    Виктор Бонифаци
    ЦП
    2
    Йосип Станишич
    ПП
    14
    Патрик Шик
    ЦФ
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    Аугсбург
    40
    Томаш Коубек
    ВР
    22
    Иаго
    ЛЗ
    19
    Феликс Удуохай
    ЦЗ
    6
    Джеффри Гаувелеув
    ЦЗ
    43
    Мадс Педерсен
    ПЗ
    17
    Кристиян Якич
    ЦП
    18
    Тим Брайтхаупт
    ЦП
    16
    Рубен Варгас
    ЦП
    30
    Никлас Дорш
    ЦП
    9
    Эрмедин Демирович
    ЦФ
    21
    Филлип Тиц
    ЦФ
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    3-5-1-1
    1
    Градецки
    12
    Тапсоба
    4
    Та
    6
    Коссуну
    9
    МакАртур
    34
    Джака
    19
    Телла
    22
    Бонифаци
    2
    Станишич
    8
    Андрих
    14
    Шик
    4-4-2
    40
    Коубек
    43
    Педерсен
    19
    Удуохай
    6
    Гаувелеув
    22
    Иаго
    18
    Брайтхаупт
    16
    Варгас
    30
    Дорш
    17
    Якич
    21
    Тиц
    9
    Демирович
    Остались в запасе
    Байер
    Аугсбург
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    Главный тренер
    Хаби Алонсо
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    Статистика матча Байер - Аугсбург
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Аугсбурга», 34-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Аугсбург»

    «Байер» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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