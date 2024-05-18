Байер
18.05.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
Германия. Бундеслига, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
1.25
Х
7
П2
10
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Аугсбург
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
9
Джеймс МакАртур
ЛП
8
Роберт Андрих
ЦП
34
Гранит Джака
ЦП
19
Нейтан Телла
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦП
2
Йосип Станишич
ПП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Иаго
ЛЗ
19
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
43
Мадс Педерсен
ПЗ
17
Кристиян Якич
ЦП
18
Тим Брайтхаупт
ЦП
16
Рубен Варгас
ЦП
30
Никлас Дорш
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
21
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
3-5-1-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
6
Коссуну
9
МакАртур
34
Джака
19
Телла
22
Бонифаци
2
Станишич
8
Андрих
14
Шик
4-4-2
40
Коубек
43
Педерсен
19
Удуохай
6
Гаувелеув
22
Иаго
18
Брайтхаупт
16
Варгас
30
Дорш
17
Якич
21
Тиц
9
Демирович
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Байер - Аугсбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Аугсбурга», 34-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».