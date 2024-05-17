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    • «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2024

    «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2024

    Аль-Наср
    17.05.2024, пятница, 21:00
    Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
    1 : 0
    Идет второй тайм 89‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.15
    Х
    5.7
    П2
    28
    Реклама, 18+
    Аль-Хиляль
    1' Отавио
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Аль-Наср
    26
    Давид Оспина
    ВР
    15
    Алекс Теллес
    ЛЗ
    27
    Эмерик Ляпорт
    ЦЗ
    78
    Али Ладжами
    ЦЗ
    2
    Султан Аль-Ганнам
    ПЗ
    77
    Марсело Брозович
    ОП
    17
    Абдулла аль-Хаибари
    ЦП
    25
    Отавио
    АП
    10
    Садио Мане
    ЛВ
    23
    Айман Яхья
    ПВ
    7
    Криштиану Роналду
    (К) ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Аль-Хиляль
    37
    Яссин Буну
    ВР
    87
    Хассан Тамбакти
    ЦЗ
    5
    Али аль-Булеахи
    ЦЗ
    66
    Сауд Абдулхамид
    ПЗ
    2
    Мухаммед аль-Брейк
    (К) ПЗ
    8
    Рубен Невеш
    ОП
    28
    Мохамед Канно
    ЦП
    22
    Сергей Милинкович-Савич
    ЦП
    96
    Микаэл
    ЛВ
    77
    Малком
    ПВ
    9
    Александар Митрович
    ЦФ
    Главный тренер
    Жорже Жезуш
    Аль-Наср
    33
    Валид Абдулла
    ВР
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    19
    Али Аль-Хассан
    ОП
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    14
    Сами Аль-Наджеи
    АП
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Аль-Хиляль
    21
    Мохаммед аль-Уваис
    ВР
    16
    Нассер Аль-Давсари
    ЛЗ
    70
    Мохаммед Джахфали
    ЦЗ
    4
    Халифа Аль-Давсари
    ЦЗ
    26
    Абдулелла Аль-Малки
    ЦП
    7
    Салман Аль-Фараж
    ЦП
    56
    Мохаммед Аль-Кахтани
    ЛВ
    14
    Абдулла Аль-Хамдан
    ЦФ
    11
    Салех Аль-Шехри
    ЦФ
    4-1-1-3-1
    26
    Оспина
    15
    Теллес
    27
    Ляпорт
    78
    Ладжами
    2
    Аль-Ганнам
    77
    Брозович
    17
    аль-Хаибари
    10
    Мане
    25
    Отавио
    23
    Яхья
    7
    Роналду
    4-1-2-2-1
    37
    Буну
    2
    аль-Брейк
    87
    Тамбакти
    5
    аль-Булеахи
    66
    Абдулхамид
    8
    Невеш
    28
    Канно
    22
    Милинкович-Савич
    77
    Малком
    96
    Микаэл
    9
    Митрович
    23
    Яхья
    19
    Аль-Хассан
    19
    Аль-Хассан
    23
    Яхья
    25
    Отавио
    14
    Аль-Наджеи
    14
    Аль-Наджеи
    25
    Отавио
    28
    Канно
    16
    Аль-Давсари
    16
    Аль-Давсари
    28
    Канно
    2
    аль-Брейк
    7
    Аль-Фараж
    7
    Аль-Фараж
    2
    аль-Брейк
    Остались в запасе
    Аль-Наср
    Аль-Хиляль
    33
    Валид Абдулла
    ВР
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    21
    Мохаммед аль-Уваис
    ВР
    70
    Мохаммед Джахфали
    ЦЗ
    4
    Халифа Аль-Давсари
    ЦЗ
    26
    Абдулелла Аль-Малки
    ЦП
    56
    Мохаммед Аль-Кахтани
    ЛВ
    14
    Абдулла Аль-Хамдан
    ЦФ
    11
    Салех Аль-Шехри
    ЦФ
    Главный тренер
    Жорже Жезуш
    Остались в запасе
    33
    Валид Абдулла
    ВР
    5
    Абдулелах Аль-Амри
    ЦЗ
    4
    Мохаммед Аль-Фатиль
    ЦЗ
    12
    Наваф Аль-Бушал
    ПЗ
    8
    Абдулмаджид Аль-Сулаихим
    ЦП
    46
    Абдулазиз Аль-Алива
    ЛВ
    30
    Мешари Аль-Немер
    ЦФ
    Остались в запасе
    21
    Мохаммед аль-Уваис
    ВР
    70
    Мохаммед Джахфали
    ЦЗ
    4
    Халифа Аль-Давсари
    ЦЗ
    26
    Абдулелла Аль-Малки
    ЦП
    56
    Мохаммед Аль-Кахтани
    ЛВ
    14
    Абдулла Аль-Хамдан
    ЦФ
    11
    Салех Аль-Шехри
    ЦФ
    Главный тренер
    Луиш Каштру
    Главный тренер
    Жорже Жезуш
    Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хиляль
    4
    3
    Всего ударов по воротам
    9
    14
    Удары в створ
    3
    2
    Желтые карточки
    4
    3
    Нарушения
    9
    14
    Удары мимо ворот
    5
    6
    Блокированные удары
    1
    6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хиляль», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.

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    Аль-Наср – Аль-Хиляль смотреть онлайн 17 маря

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    Источник: «Бомбардир»

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