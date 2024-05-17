Аль-Наср
17.05.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Идет второй тайм 89‘
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П1
1.15
Х
5.7
П2
28
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Аль-Хиляль
1' Отавио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
26
Давид Оспина
ВР
15
Алекс Теллес
ЛЗ
27
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
10
Садио Мане
ЛВ
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
66
Сауд Абдулхамид
ПЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
(К) ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
96
Микаэл
ЛВ
77
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Наср
33
Валид Абдулла
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
19
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
14
Сами Аль-Наджеи
АП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Аль-Хиляль
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
16
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
56
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
14
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Оспина
15
Теллес
27
Ляпорт
78
Ладжами
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
17
аль-Хаибари
10
Мане
25
Отавио
23
Яхья
7
Роналду
4-1-2-2-1
37
Буну
2
аль-Брейк
87
Тамбакти
5
аль-Булеахи
66
Абдулхамид
8
Невеш
28
Канно
22
Милинкович-Савич
77
Малком
96
Микаэл
9
Митрович
23
Яхья
19
Аль-Хассан
19
Аль-Хассан
23
Яхья
25
Отавио
14
Аль-Наджеи
14
Аль-Наджеи
25
Отавио
28
Канно
16
Аль-Давсари
16
Аль-Давсари
28
Канно
2
аль-Брейк
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
2
аль-Брейк
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хиляль
33
Валид Абдулла
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
56
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
14
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
33
Валид Абдулла
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
4
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
30
Мешари Аль-Немер
ЦФ
Остались в запасе
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
26
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
56
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
14
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хиляль
4
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
2
Желтые карточки
4
3
Нарушения
9
14
Удары мимо ворот
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хиляль», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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