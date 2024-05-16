Шинник
16.05.2024, четверг, 18:30
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
4.6
Х
3.2
П2
1.92
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Акрон
Статистика матча Шинник - Акрон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Акрона», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 28:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Акрон»
- Матч будет транслировать «Olimpbet».