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    • «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2024

    «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2024

    Тюмень
    16.05.2024, четверг, 15:00
    Россия. Первая лига, 24 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.8
    Х
    3.05
    П2
    2.75
    Реклама, 18+
    СКА-Хабаровск
    Статистика матча Тюмень - СКА-Хабаровск
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «СКА-Хабаровск», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»

    • Матч будет транслировать «Фонбет».

    «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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