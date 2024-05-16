Тюмень
16.05.2024, четверг, 15:00
Россия. Первая лига, 24 тур
Россия. Первая лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
2.8
Х
3.05
П2
2.75
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СКА-Хабаровск
Статистика матча Тюмень - СКА-Хабаровск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «СКА-Хабаровск», 24-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «СКА-Хабаровск»
- Матч будет транслировать «Фонбет».