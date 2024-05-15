Аталанта
15.05.2024, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
Италия. Кубок, Финал
- : -
Не начался
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П1
2.6
Х
3.1
П2
3.15
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Ювентус
Статистика матча Аталанта - Ювентус
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Ювентуса», финал Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».