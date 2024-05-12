Сокол
12.05.2024, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
2 : 1
Матч завершен
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Тюмень
6' А. Максименко
38' Д. Сасин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
35
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
44
Илья Сериков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Павел Забелин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
55
Артем Максименко
ПВ
19
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Тюмень
44
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
71
Исламжан Насыров
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
19
Руслан Байтуков
ОП
88
Денис Самойлов
ЦП
9
Иван Маркелов
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Илья Камышев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
5
Амир Батырев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Тюмень
1
Андрей Савин
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
69
Руслан Хайлоев
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
70
Андрей Марьянов
ПВ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
4-1-3-2
35
Косаревский
3
Плиев
23
Абазов
44
Сериков
27
Молодцов
28
Забелин
7
Самко
77
Сасин
55
Максименко
19
Азаров
24
Мальцев
3-2-1-3-1
44
Любаков
51
Синяк
6
Печенкин
71
Насыров
57
Болотов
19
Байтуков
88
Самойлов
17
Шитов
11
Порохов
9
Маркелов
24
Коротаев
23
Абазов
66
Гудков
66
Гудков
23
Абазов
77
Сасин
21
Козловский
21
Козловский
77
Сасин
19
Азаров
11
Бабаев
11
Бабаев
19
Азаров
55
Максименко
10
Морозов
10
Морозов
55
Максименко
51
Синяк
72
Бем
72
Бем
51
Синяк
19
Байтуков
13
Петров
13
Петров
19
Байтуков
71
Насыров
10
Татаринов
10
Татаринов
71
Насыров
Остались в запасе
Сокол
Тюмень
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Илья Камышев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
1
Андрей Савин
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
69
Руслан Хайлоев
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
70
Андрей Марьянов
ПВ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Илья Камышев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Амир Батырев
АП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Савин
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
27
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
69
Руслан Хайлоев
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
70
Андрей Марьянов
ПВ
81
Кирилл Никишин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Сокол - Тюмень
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Тюмени», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.
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