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    • «Тоттенхэм» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Тоттенхэм» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Тоттенхэм
    11.05.2024, суббота, 17:00
    Англия. Премьер-лига, 37 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Бернли
    32' П. Порро
    82' М. ван де Вен
    25' Я. Брун-Ларсен
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Тоттенхэм
    13
    Гульельмо Викарио
    ВР
    37
    Мики ван де Вен
    ЦЗ
    17
    Кристиан Ромеро
    ЦЗ
    23
    Педро Порро
    ПЗ
    4
    Оливер Скипп
    ОП
    29
    Папе Сарр
    ЦП
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    10
    Джеймс Мэддисон
    АП
    7
    Хын-Мин Сон
    (К) ЛВ
    22
    Бреннан Джонсон
    ЛВ
    21
    Деян Кулушевски
    ПВ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Бернли
    49
    Арьянет Мурич
    ВР
    3
    Чарли Тэйлор
    ЛЗ
    2
    Дара О'Ши
    ЦЗ
    20
    Лоранс Ассиньон
    ПЗ
    22
    Витиньо
    ПЗ
    16
    Сандер Берге
    ОП
    33
    Максим Эстеве
    ЦП
    24
    Джош Каллен
    (К) ЦП
    47
    Вильсон Одобер
    ЛВ
    34
    Якоб Брун-Ларсен
    ЛВ
    17
    Лайл Фостер
    ЦФ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Тоттенхэм
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    30
    Родриго Бентанкур
    ЦП
    5
    Пьер-Эмиль Хейбьерг
    ЦП
    18
    Джовани Ло Чельсо
    АП
    11
    Брайан Хиль
    ЛВ
    44
    Дейн Скарлетт
    ЦФ
    Бернли
    1
    Джеймс Траффорд
    ВР
    18
    Хьялмар Экдаль
    ЦЗ
    8
    Джош Браунхилл
    ЦП
    31
    Майк Трезор
    АП
    7
    Йоханн Берг Гудмундссон
    ПП
    10
    Мануэль Бенсон
    ПВ
    23
    Давид Фофана
    ЦФ
    25
    Зеки Амдуни
    ЦФ
    9
    Джей Родригес
    ЦФ
    3-1-2-3-1
    13
    Викарио
    37
    ван де Вен
    17
    Ромеро
    23
    Порро
    4
    Скипп
    29
    Сарр
    8
    Биссума
    22
    Джонсон
    10
    Мэддисон
    21
    Кулушевски
    7
    Сон
    4-1-2-2-1
    49
    Мурич
    22
    Витиньо
    20
    Ассиньон
    2
    О'Ши
    3
    Тэйлор
    16
    Берге
    33
    Эстеве
    24
    Каллен
    47
    Одобер
    34
    Брун-Ларсен
    17
    Фостер
    4
    Скипп
    6
    Дрэгушин
    6
    Дрэгушин
    4
    Скипп
    8
    Биссума
    30
    Бентанкур
    30
    Бентанкур
    8
    Биссума
    29
    Сарр
    5
    Хейбьерг
    5
    Хейбьерг
    29
    Сарр
    10
    Мэддисон
    18
    Ло Чельсо
    18
    Ло Чельсо
    10
    Мэддисон
    21
    Кулушевски
    44
    Скарлетт
    44
    Скарлетт
    21
    Кулушевски
    34
    Брун-Ларсен
    31
    Трезор
    31
    Трезор
    34
    Брун-Ларсен
    22
    Витиньо
    10
    Бенсон
    10
    Бенсон
    22
    Витиньо
    17
    Фостер
    23
    Фофана
    23
    Фофана
    17
    Фостер
    24
    Каллен
    25
    Амдуни
    25
    Амдуни
    24
    Каллен
    Остались в запасе
    Тоттенхэм
    Бернли
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    11
    Брайан Хиль
    ЛВ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    1
    Джеймс Траффорд
    ВР
    18
    Хьялмар Экдаль
    ЦЗ
    8
    Джош Браунхилл
    ЦП
    7
    Йоханн Берг Гудмундссон
    ПП
    9
    Джей Родригес
    ЦФ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Остались в запасе
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    11
    Брайан Хиль
    ЛВ
    Остались в запасе
    1
    Джеймс Траффорд
    ВР
    18
    Хьялмар Экдаль
    ЦЗ
    8
    Джош Браунхилл
    ЦП
    7
    Йоханн Берг Гудмундссон
    ПП
    9
    Джей Родригес
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
    3
    6
    Всего ударов по воротам
    21
    7
    Удары в створ
    9
    3
    Владение мячом %
    63
    37
    Желтые карточки
    3
    6
    Угловые удары
    9
    3
    Нарушения
    10
    14
    Офсайды
    1
    3
    Количество передач
    544
    318
    Сейвы
    2
    7
    Точность передач %
    88
    74
    Удары мимо ворот
    6
    2
    Блокированные удары
    6
    2
    Удары из пределов штрафной
    16
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    1
    xG (ожидаемые голы)
    2.5
    0.75
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Бернли», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Бернли»

    Тоттенхэм – Бернли: смотреть онлайн бесплатно 11 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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