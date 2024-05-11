Тоттенхэм
11.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Матч завершен
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Бернли
32' П. Порро
82' М. ван де Вен
25' Я. Брун-Ларсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Гульельмо Викарио
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
4
Оливер Скипп
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Чарли Тэйлор
ЛЗ
2
Дара О'Ши
ЦЗ
20
Лоранс Ассиньон
ПЗ
22
Витиньо
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
33
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К) ЦП
47
Вильсон Одобер
ЛВ
34
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
12
Эмерсон
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
5
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Брайан Хиль
ЛВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
10
Мануэль Бенсон
ПВ
23
Давид Фофана
ЦФ
25
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Джей Родригес
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Викарио
37
ван де Вен
17
Ромеро
23
Порро
4
Скипп
29
Сарр
8
Биссума
22
Джонсон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
7
Сон
4-1-2-2-1
49
Мурич
22
Витиньо
20
Ассиньон
2
О'Ши
3
Тэйлор
16
Берге
33
Эстеве
24
Каллен
47
Одобер
34
Брун-Ларсен
17
Фостер
4
Скипп
6
Дрэгушин
6
Дрэгушин
4
Скипп
8
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
8
Биссума
29
Сарр
5
Хейбьерг
5
Хейбьерг
29
Сарр
10
Мэддисон
18
Ло Чельсо
18
Ло Чельсо
10
Мэддисон
21
Кулушевски
44
Скарлетт
44
Скарлетт
21
Кулушевски
34
Брун-Ларсен
31
Трезор
31
Трезор
34
Брун-Ларсен
22
Витиньо
10
Бенсон
10
Бенсон
22
Витиньо
17
Фостер
23
Фофана
23
Фофана
17
Фостер
24
Каллен
25
Амдуни
25
Амдуни
24
Каллен
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
40
Брэндон Остин
ВР
12
Эмерсон
ПЗ
11
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
12
Эмерсон
ПЗ
11
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
3
6
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Бернли», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 17:00 по московскому времени.
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