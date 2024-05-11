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    • «Наполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Наполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Наполи
    11.05.2024, суббота, 19:00
    Италия. Серия А, 36 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Болонья
    9' Д. Ндой
    12' С. Пош
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Наполи
    1
    Алекс Мерет
    ВР
    17
    Матиас Оливера
    ЛЗ
    5
    Жуан
    ЦЗ
    13
    Амир Ррахмани
    ЦЗ
    22
    Джованни Ди Лоренцо
    (К) ПЗ
    24
    Йенс-Люс Каюсте
    ОП
    99
    Франк Ангисса
    ЦП
    68
    Станислав Лоботка
    ЦП
    77
    Хвича Кварацхелия
    ЛВ
    21
    Маттео Политано
    ПВ
    9
    Виктор Осимхен
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Болонья
    34
    Федерико Равалья
    ВР
    15
    Виктор Кристиансен
    ЛЗ
    33
    Риккардо Калафьори
    ЛЗ
    26
    Джон Лукуми
    ЦЗ
    3
    Стефан Пош
    ЦЗ
    82
    Каспер Урбански
    ОП
    20
    Михел Эбишер
    ЦП
    8
    Ремо Фройлер
    (К) ЦП
    11
    Дан Ндой
    ПВ
    21
    Йенс Одгор
    ЦФ
    9
    Джошуа Зиркзее
    ЦФ
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Наполи
    14
    Никита Контини
    ВР
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    6
    Мариу Руй
    ЛЗ
    50
    Луиджи Д'Авино
    ЦЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    30
    Паскуале Маццокки
    ПЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    8
    Хамед Траоре
    АП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    26
    Сириль Нгонг
    ПВ
    81
    Джакомо Распадори
    ЦФ
    18
    Джованни Симеоне
    ЦФ
    Болонья
    28
    Лукаш Скорупски
    ВР
    23
    Никола Багнолини
    ВР
    22
    Хараламбос Ликояннис
    ЛЗ
    16
    Томмазо Корацца
    ЛЗ
    31
    Сам Беукема
    ЦЗ
    4
    Михайло Илич
    ЦЗ
    29
    Лоренцо Де Сильвестри
    ПЗ
    17
    Уссама Эль-Аззузи
    ОП
    6
    Никола Моро
    ЦП
    80
    Джованни Фаббиан
    ЦП
    56
    Алексис Салемакерс
    ПВ
    7
    Риккардо Орсолини
    ЦФ
    18
    Santiago Castro
    ЦФ
    10
    Йеспер Карлссон
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    1
    Мерет
    17
    Оливера
    5
    Жуан
    13
    Ррахмани
    22
    Ди Лоренцо
    24
    Каюсте
    99
    Ангисса
    68
    Лоботка
    77
    Кварацхелия
    21
    Политано
    9
    Осимхен
    4-1-2-1-2
    34
    Равалья
    15
    Кристиансен
    26
    Лукуми
    3
    Пош
    33
    Калафьори
    82
    Урбански
    20
    Эбишер
    8
    Фройлер
    11
    Ндой
    9
    Зиркзее
    21
    Одгор
    17
    Оливера
    30
    Маццокки
    30
    Маццокки
    17
    Оливера
    99
    Ангисса
    8
    Траоре
    8
    Траоре
    99
    Ангисса
    21
    Политано
    26
    Нгонг
    26
    Нгонг
    21
    Политано
    24
    Каюсте
    81
    Распадори
    81
    Распадори
    24
    Каюсте
    77
    Кварацхелия
    18
    Симеоне
    18
    Симеоне
    77
    Кварацхелия
    8
    Фройлер
    17
    Эль-Аззузи
    17
    Эль-Аззузи
    8
    Фройлер
    82
    Урбански
    80
    Фаббиан
    80
    Фаббиан
    82
    Урбански
    11
    Ндой
    56
    Салемакерс
    56
    Салемакерс
    11
    Ндой
    21
    Одгор
    7
    Орсолини
    7
    Орсолини
    21
    Одгор
    9
    Зиркзее
    18
    18
    9
    Зиркзее
    Остались в запасе
    Наполи
    Болонья
    14
    Никита Контини
    ВР
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    6
    Мариу Руй
    ЛЗ
    50
    Луиджи Д'Авино
    ЦЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    28
    Лукаш Скорупски
    ВР
    23
    Никола Багнолини
    ВР
    22
    Хараламбос Ликояннис
    ЛЗ
    16
    Томмазо Корацца
    ЛЗ
    31
    Сам Беукема
    ЦЗ
    4
    Михайло Илич
    ЦЗ
    29
    Лоренцо Де Сильвестри
    ПЗ
    6
    Никола Моро
    ЦП
    10
    Йеспер Карлссон
    ЦФ
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Остались в запасе
    14
    Никита Контини
    ВР
    95
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
    6
    Мариу Руй
    ЛЗ
    50
    Луиджи Д'Авино
    ЦЗ
    55
    Лео Эстигард
    ЦЗ
    3
    Натан
    ЦЗ
    32
    Леандер Дендокер
    ЦП
    29
    Йеспер Линдстрем
    АП
    Остались в запасе
    28
    Лукаш Скорупски
    ВР
    23
    Никола Багнолини
    ВР
    22
    Хараламбос Ликояннис
    ЛЗ
    16
    Томмазо Корацца
    ЛЗ
    31
    Сам Беукема
    ЦЗ
    4
    Михайло Илич
    ЦЗ
    29
    Лоренцо Де Сильвестри
    ПЗ
    6
    Никола Моро
    ЦП
    10
    Йеспер Карлссон
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Главный тренер
    Тиаго Мотта
    Статистика матча Наполи - Болонья
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    16
    11
    Удары в створ
    6
    4
    Владение мячом %
    60
    40
    Желтые карточки
    2
    1
    Угловые удары
    9
    3
    Нарушения
    15
    12
    Офсайды
    3
    1
    Количество передач
    545
    378
    Сейвы
    2
    6
    Точность передач %
    88
    83
    Удары мимо ворот
    7
    5
    Блокированные удары
    3
    2
    Удары из пределов штрафной
    10
    8
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    3
    xG (ожидаемые голы)
    1.55
    1.33
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Болоньи», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Болонья»

    «Наполи» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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