Наполи
11.05.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 2
Матч завершен
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Болонья
9' Д. Ндой
12' С. Пош
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Жуан
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
24
Йенс-Люс Каюсте
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Хвича Кварацхелия
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Болонья
34
Федерико Равалья
ВР
15
Виктор Кристиансен
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
3
Стефан Пош
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
(К) ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
32
Леандер Дендокер
ЦП
8
Хамед Траоре
АП
29
Йеспер Линдстрем
АП
26
Сириль Нгонг
ПВ
81
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Болонья
28
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Томмазо Корацца
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
18
Santiago Castro
ЦФ
10
Йеспер Карлссон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Мерет
17
Оливера
5
Жуан
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
24
Каюсте
99
Ангисса
68
Лоботка
77
Кварацхелия
21
Политано
9
Осимхен
4-1-2-1-2
34
Равалья
15
Кристиансен
26
Лукуми
3
Пош
33
Калафьори
82
Урбански
20
Эбишер
8
Фройлер
11
Ндой
9
Зиркзее
21
Одгор
17
Оливера
30
Маццокки
30
Маццокки
17
Оливера
99
Ангисса
8
Траоре
8
Траоре
99
Ангисса
21
Политано
26
Нгонг
26
Нгонг
21
Политано
24
Каюсте
81
Распадори
81
Распадори
24
Каюсте
77
Кварацхелия
18
Симеоне
18
Симеоне
77
Кварацхелия
8
Фройлер
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
8
Фройлер
82
Урбански
80
Фаббиан
80
Фаббиан
82
Урбански
11
Ндой
56
Салемакерс
56
Салемакерс
11
Ндой
21
Одгор
7
Орсолини
7
Орсолини
21
Одгор
9
Зиркзее
18
18
9
Зиркзее
Остались в запасе
Наполи
Болонья
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
32
Леандер Дендокер
ЦП
29
Йеспер Линдстрем
АП
Главный тренер
Франческо Кальцона
28
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Томмазо Корацца
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
10
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Натан
ЦЗ
32
Леандер Дендокер
ЦП
29
Йеспер Линдстрем
АП
Остались в запасе
28
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Томмазо Корацца
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
10
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Наполи - Болонья
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Болоньи», 36-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Фонбет».