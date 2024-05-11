Фулхэм
11.05.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
12
Х
7.1
П2
1.23
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Манчестер Сити
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Фулхэм
17
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
31
Исса Диоп
ЦЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
20
Виллиан
ЦП
22
Алекс Ивоби
ЦП
28
Саша Лукич
ЦП
26
Жоао Палинья
ЦП
18
Андреас Перейра
ЦП
19
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ЦП
17
Кевин Де Брюйне
ЦП
47
Фил Фоден
ЦП
20
Бернарду Силва
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
4-5-1
17
Лено
33
Робинсон
31
Диоп
3
Бейсси
21
Кастань
22
Ивоби
28
Лукич
26
Палинья
18
Перейра
20
Виллиан
19
Муньис
4-5-1
31
Эдерсон
2
Уокер
25
Аканджи
6
Аке
24
Гвардиол
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
8
Ковачич
17
Де Брюйне
9
Холанд
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фулхэм» против «Манчестера Сити», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Фонбет».