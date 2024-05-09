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    • «Олимпиакос» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2024

    «Олимпиакос» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2024

    Олимпиакос
    09.05.2024, четверг, 22:00
    Лига конференций, 1/2 финала
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.5
    Х
    4.05
    П2
    1.98
    Реклама, 18+
    Астон Вилла
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Олимпиакос
    3
    Франсиско Ортега
    ЛЗ
    32
    Сантьяго Хецце
    ОП
    6
    Шикинью
    АП
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    Астон Вилла
    12
    Люка Динь
    ЛЗ
    4
    Эзри Конса
    ЦЗ
    7
    Джон МакГинн
    ЦП
    19
    Мусса Диаби
    ЛВ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Олимпиакос
    88
    Константинос Цолакис
    ВР
    23
    Родиней
    ПЗ
    9
    Аюб Эль-Кааби
    ЦФ
    Астон Вилла
    2
    Мэтти Кэш
    ПЗ
    31
    Леон Бэйли
    ЦФ
    1-1-1
    3
    Ортега
    32
    Хецце
    6
    Шикинью
    2-1-1
    4
    Конса
    12
    Динь
    7
    МакГинн
    19
    Диаби
    Остались в запасе
    Олимпиакос
    Астон Вилла
    88
    Константинос Цолакис
    ВР
    23
    Родиней
    ПЗ
    9
    Аюб Эль-Кааби
    ЦФ
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    2
    Мэтти Кэш
    ПЗ
    31
    Леон Бэйли
    ЦФ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Остались в запасе
    88
    Константинос Цолакис
    ВР
    23
    Родиней
    ПЗ
    9
    Аюб Эль-Кааби
    ЦФ
    Остались в запасе
    2
    Мэтти Кэш
    ПЗ
    31
    Леон Бэйли
    ЦФ
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Статистика матча Олимпиакос - Астон Вилла
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Астон Виллы», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос»«Астон Вилла»

    «Олимпиакос» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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