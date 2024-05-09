Олимпиакос
09.05.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.5
Х
4.05
П2
1.98
Реклама, 18+
Астон Вилла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Олимпиакос
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
6
Шикинью
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Астон Вилла
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
23
Родиней
ПЗ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Астон Вилла
2
Мэтти Кэш
ПЗ
31
Леон Бэйли
ЦФ
1-1-1
3
Ортега
32
Хецце
6
Шикинью
2-1-1
4
Конса
12
Динь
7
МакГинн
19
Диаби
Остались в запасе
Олимпиакос
Астон Вилла
88
Константинос Цолакис
ВР
23
Родиней
ПЗ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
2
Мэтти Кэш
ПЗ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
88
Константинос Цолакис
ВР
23
Родиней
ПЗ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Остались в запасе
2
Мэтти Кэш
ПЗ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Олимпиакос - Астон Вилла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Астон Виллы», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Игру будет транслировать «Фонбет».