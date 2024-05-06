Лилль
06.05.2024, понедельник, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 4
Матч завершен
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Лион
21' Б. Диаките
37' Э. Жегрова
85' Б. Диаките
65' С. Бенрахма
82' М. Фофана
88' А. Ляказетт
90+1' М. Бальде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
12
Юсуф Языджи
АП
9
Джонатан Дэвид
(К) ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Джейк О'Брайен
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
31
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
37
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
1
Вито Манноне
ВР
4
Александро
ЦЗ
10
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
23
Эдон Жегрова
ПВ
17
Иван Кавалейру
ПВ
19
Тиагу Мораиш
ПВ
43
Тревис Даго
ЦФ
Лион
23
Лукас Перри
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
25
Орель Мангала
ОП
18
Райан Шерки
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Малик Фофана
ПВ
7
Мама Бальде
ПВ
9
Джифт Орбан
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевалье
31
Исмаили
18
Диаките
15
Йоро
5
Гудмундссон
22
Сантуш
7
Харальдссон
6
Бенталеб
8
Гомес
12
Языджи
9
Дэвид
3-1-3-2-1
1
Лопеш
12
О'Брайен
55
Чалета-Цар
3
Тальяфико
31
Матич
8
Толиссо
22
Мата
6
Какере
17
Бенрахма
37
Нуама
10
Ляказетт
Жегрова
4
Александро
4
Александро
Жегрова
5
Гудмундссон
10
Кабелла
10
Кабелла
5
Гудмундссон
12
Языджи
23
Жегрова
23
Жегрова
12
Языджи
8
Толиссо
25
Мангала
25
Мангала
8
Толиссо
31
Матич
18
Шерки
18
Шерки
31
Матич
3
Тальяфико
98
Мэйтленд-Найлс
98
Мэйтленд-Найлс
3
Тальяфико
17
Бенрахма
11
Фофана
11
Фофана
17
Бенрахма
37
Нуама
7
Бальде
7
Бальде
37
Нуама
Остались в запасе
Лилль
Лион
16
Адам Якубек
ВР
1
Вито Манноне
ВР
32
Айюб Буадди
АП
17
Иван Кавалейру
ПВ
19
Тиагу Мораиш
ПВ
43
Тревис Даго
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
23
Лукас Перри
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саже
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
1
Вито Манноне
ВР
32
Айюб Буадди
АП
17
Иван Кавалейру
ПВ
19
Тиагу Мораиш
ПВ
43
Тревис Даго
ЦФ
Остались в запасе
23
Лукас Перри
ВР
21
Энрике
ЛЗ
5
Деян Ловрен
ЦЗ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Пьер Саже
Статистика матча Лилль - Лион
3
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Лиона», 32-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Лион»
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