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Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Лиона», 32-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Лион»