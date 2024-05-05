Осасуна
05.05.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
0 : 2
Матч завершен
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Бетис
41' А. Перес
45+3' П. Форнальс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
28
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Рубен Пенья
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
34
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
13
Руй Силва
ВР
3
Хуан Миранда
ЛЗ
28
Шади Рияд
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
23
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Гидо Родригес
ЦП
4
Джонни
ЦП
8
Набиль Фекир
(К) АП
18
Пабло Форнальс
АП
10
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтс
ВР
20
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
14
Виллиам Карвалью
ОП
27
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родри
АП
7
Абде
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
3-3-2-1-1
1
Эррера
15
Пенья
24
Катена
28
Эррандо
22
Мохика
34
Муньос
12
Аресо
7
Монкайола
19
Ибаньес
14
Гарсия
23
Гарсия
4-2-2-2
13
Силва
23
Сабали
28
Рияд
6
Пеццелла
3
Миранда
5
Родригес
4
Джонни
8
Фекир
18
Форнальс
12
Виллиан Жозе
10
Перес
12
Аресо
3
Крус
3
Крус
12
Аресо
19
Ибаньес
6
Торро
6
Торро
19
Ибаньес
23
Гарсия
20
Арнайц
20
Арнайц
23
Гарсия
3
Миранда
20
Абнер
20
Абнер
3
Миранда
6
Пеццелла
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
6
Пеццелла
18
Форнальс
14
Карвалью
14
Карвалью
18
Форнальс
4
Джонни
17
Родри
17
Родри
4
Джонни
8
Фекир
7
Абде
7
Абде
8
Фекир
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтс
ВР
21
Марк Рока
ОП
27
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтс
ВР
21
Марк Рока
ОП
27
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Осасуна - Бетис
2
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Бетиса», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».