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    • «Осасуна» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    «Осасуна» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    Осасуна
    05.05.2024, воскресенье, 15:00
    Испания. Примера, 34 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Бетис
    41' А. Перес
    45+3' П. Форнальс
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Осасуна
    1
    Серхио Эррера
    (К) ВР
    22
    Йохан Мохика
    ЛЗ
    24
    Алехандро Катена
    ЦЗ
    28
    Хорхе Эррандо
    ЦЗ
    15
    Рубен Пенья
    ПЗ
    12
    Хесус Аресо
    ПЗ
    34
    Икер Муньос
    ОП
    7
    Хон Монкайола
    ЦП
    19
    Пабло Ибаньес
    ЦП
    14
    Рубен Гарсия
    ЛВ
    23
    Рауль Гарсия
    ЦФ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Бетис
    13
    Руй Силва
    ВР
    3
    Хуан Миранда
    ЛЗ
    28
    Шади Рияд
    ЦЗ
    6
    Герман Пеццелла
    ЦЗ
    23
    Юссуф Сабали
    ПЗ
    5
    Гидо Родригес
    ЦП
    4
    Джонни
    ЦП
    8
    Набиль Фекир
    (К) АП
    18
    Пабло Форнальс
    АП
    10
    Айосе Перес
    ЦФ
    12
    Виллиан Жозе
    ЦФ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Осасуна
    13
    Айтор
    ВР
    3
    Хуан Крус
    ЛЗ
    4
    Унаи Гарсия
    ЦЗ
    6
    Лукас Торро
    ОП
    20
    Хосе Мануэль Арнайц
    ЦФ
    Бетис
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    20
    Абнер
    ЛЗ
    19
    Сократис Папастатопулос
    ЦЗ
    21
    Марк Рока
    ОП
    14
    Виллиам Карвалью
    ОП
    27
    Серджи Альтимира
    ЦП
    17
    Родри
    АП
    7
    Абде
    ЛВ
    24
    Айтор Руйбаль
    ПВ
    3-3-2-1-1
    1
    Эррера
    15
    Пенья
    24
    Катена
    28
    Эррандо
    22
    Мохика
    34
    Муньос
    12
    Аресо
    7
    Монкайола
    19
    Ибаньес
    14
    Гарсия
    23
    Гарсия
    4-2-2-2
    13
    Силва
    23
    Сабали
    28
    Рияд
    6
    Пеццелла
    3
    Миранда
    5
    Родригес
    4
    Джонни
    8
    Фекир
    18
    Форнальс
    12
    Виллиан Жозе
    10
    Перес
    12
    Аресо
    3
    Крус
    3
    Крус
    12
    Аресо
    19
    Ибаньес
    6
    Торро
    6
    Торро
    19
    Ибаньес
    23
    Гарсия
    20
    Арнайц
    20
    Арнайц
    23
    Гарсия
    3
    Миранда
    20
    Абнер
    20
    Абнер
    3
    Миранда
    6
    Пеццелла
    19
    Папастатопулос
    19
    Папастатопулос
    6
    Пеццелла
    18
    Форнальс
    14
    Карвалью
    14
    Карвалью
    18
    Форнальс
    4
    Джонни
    17
    Родри
    17
    Родри
    4
    Джонни
    8
    Фекир
    7
    Абде
    7
    Абде
    8
    Фекир
    Остались в запасе
    Осасуна
    Бетис
    13
    Айтор
    ВР
    4
    Унаи Гарсия
    ЦЗ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    21
    Марк Рока
    ОП
    27
    Серджи Альтимира
    ЦП
    24
    Айтор Руйбаль
    ПВ
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Остались в запасе
    13
    Айтор
    ВР
    4
    Унаи Гарсия
    ЦЗ
    Остались в запасе
    1
    Клаудио Браво
    ВР
    30
    Фран Вьейтс
    ВР
    21
    Марк Рока
    ОП
    27
    Серджи Альтимира
    ЦП
    24
    Айтор Руйбаль
    ПВ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Главный тренер
    Мануэль Пеллегрини
    Статистика матча Осасуна - Бетис
    2
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    12
    10
    Удары в створ
    2
    4
    Владение мячом %
    41
    59
    Красные карточки
    2
    0
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    8
    5
    Нарушения
    13
    13
    Офсайды
    1
    4
    Количество передач
    347
    526
    Сейвы
    2
    2
    Точность передач %
    76
    84
    Удары мимо ворот
    7
    4
    Блокированные удары
    3
    2
    Удары из пределов штрафной
    10
    6
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    4
    xG (ожидаемые голы)
    0.8
    1.13
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Бетиса», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Бетис»

    «Осасуна» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2024 10:57
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