Динамо Мх
04.05.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 31 тур
Россия. Первая лига, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
1.77
Х
3.4
П2
5.2
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Волгарь
Статистика матча Динамо Мх - Волгарь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Волгаря», 31-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Волгарь»
- Матч будет транслировать «Olimpbet».