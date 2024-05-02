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    • «Фиорентина» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    «Фиорентина» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    Фиорентина
    02.05.2024, четверг, 22:00
    Лига конференций, 1/2 финала
    3 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Брюгге
    5' Р. Соттиль
    37' А. Белотти
    90+1' М. Нзола
    17' Х. Ванакен (П)
    63' И. Тиаго
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Фиорентина
    1
    Пьетро Террачиано
    ВР
    3
    Кристиано Бираги
    (К) ЛЗ
    16
    Лука Раньери
    ЛЗ
    28
    Лукас Мартинес
    ЦЗ
    2
    Додо
    ПЗ
    5
    Джакомо Бонавентура
    ЦП
    6
    Артур
    ЦП
    7
    Риккардо Соттиль
    ЛВ
    10
    Николас Гонсалес
    ЛВ
    9
    Лукас Белтран
    ЦФ
    20
    Андреа Белотти
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Брюгге
    29
    Нордин Жекерс
    ВР
    14
    Бьорн Мейер
    ЛЗ
    58
    Джорн Спайлерс
    ЦЗ
    44
    Брэндон Мехеле
    ЦЗ
    6
    Деннис Одои
    ПЗ
    64
    Кириани Саббе
    ПЗ
    15
    Рафаэль Онидика
    ОП
    20
    Ханс Ванакен
    (К) ЦП
    8
    Михал Скурась
    ЛВ
    9
    Ферран Хутгла
    ПВ
    99
    Игор Тиаго
    ЦФ
    Главный тренер
    Ники Хайен
    Фиорентина
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    8
    Максим Лопес
    ЦП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    72
    Антонин Барак
    АП
    11
    Нанитамо Иконе
    ПВ
    18
    М'Бала Нзола
    ЦФ
    99
    Кристиан Куаме
    ЦФ
    Брюгге
    22
    Симон Миньоле
    ВР
    28
    Дедрик Боята
    ЦЗ
    4
    Жоэль Ордоньес
    ЦЗ
    39
    Эдер Баланта
    ОП
    10
    Уго Ветлесен
    ЦП
    55
    Максим Де Куйпер
    ЦП
    32
    Антонио Нуса
    ЛВ
    77
    Филип Зинкернагель
    ПВ
    7
    Андреас Сков Ольсен
    ПВ
    27
    Каспер Нильсен
    ЦФ
    4-2-2-2
    1
    Террачиано
    16
    Раньери
    3
    Бираги
    28
    Мартинес
    2
    Додо
    5
    Бонавентура
    6
    Артур
    10
    Гонсалес
    7
    Соттиль
    20
    Белотти
    9
    Белтран
    3-3-1-2-1
    29
    Жекерс
    6
    Одои
    58
    Спайлерс
    44
    Мехеле
    64
    Саббе
    15
    Онидика
    14
    Мейер
    20
    Ванакен
    9
    Хутгла
    8
    Скурась
    99
    Тиаго
    6
    Артур
    8
    Лопес
    8
    Лопес
    6
    Артур
    5
    Бонавентура
    72
    Барак
    72
    Барак
    5
    Бонавентура
    9
    Белтран
    11
    Иконе
    11
    Иконе
    9
    Белтран
    20
    Белотти
    18
    Нзола
    18
    Нзола
    20
    Белотти
    7
    Соттиль
    99
    Куаме
    99
    Куаме
    7
    Соттиль
    6
    Одои
    39
    Баланта
    39
    Баланта
    6
    Одои
    9
    Хутгла
    10
    Ветлесен
    10
    Ветлесен
    9
    Хутгла
    8
    Скурась
    27
    Нильсен
    27
    Нильсен
    8
    Скурась
    Остались в запасе
    Фиорентина
    Брюгге
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    22
    Симон Миньоле
    ВР
    28
    Дедрик Боята
    ЦЗ
    4
    Жоэль Ордоньес
    ЦЗ
    55
    Максим Де Куйпер
    ЦП
    32
    Антонио Нуса
    ЛВ
    77
    Филип Зинкернагель
    ПВ
    7
    Андреас Сков Ольсен
    ПВ
    Главный тренер
    Ники Хайен
    Остались в запасе
    53
    Оливер Кристенсен
    ВР
    65
    Фабиано Паризи
    ЛЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    33
    Майкл Кайоде
    ПЗ
    22
    Давиде Фараони
    ПЗ
    38
    Роландо Мандрагора
    ОП
    32
    Альфред Дункан
    ЦП
    Остались в запасе
    22
    Симон Миньоле
    ВР
    28
    Дедрик Боята
    ЦЗ
    4
    Жоэль Ордоньес
    ЦЗ
    55
    Максим Де Куйпер
    ЦП
    32
    Антонио Нуса
    ЛВ
    77
    Филип Зинкернагель
    ПВ
    7
    Андреас Сков Ольсен
    ПВ
    Главный тренер
    Винченцо Итальяно
    Главный тренер
    Ники Хайен
    Статистика матча Фиорентина - Брюгге
    2
    1
    2
    Всего ударов по воротам
    31
    5
    Удары в створ
    10
    3
    Владение мячом %
    55
    45
    Красные карточки
    0
    1
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    8
    1
    Нарушения
    10
    15
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    449
    376
    Сейвы
    1
    7
    Точность передач %
    84
    80
    Удары мимо ворот
    13
    2
    Блокированные удары
    8
    0
    Удары из пределов штрафной
    25
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    1
    xG (ожидаемые голы)
    2.26
    1.15
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Брюгге», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Брюгге»

    «Фиорентина» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2024 11:08
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