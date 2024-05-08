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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Брюгге - Фиорентина
Брюгге - Фиорентина: обзор матча 08 мая 2024
Брюгге
08.05.2024, среда, 19:45
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Фиорентина
20'
Х. Ванакен
85'
Л. Белтран (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Фиорентина
90'
+6
Желтая карточка
М. Нзола
90'
+4
Желтая карточка
Додо
Желтая карточка
Д. Одои
90'
+4
90'
Желтая карточка
Л. Белтран
90'
Замена
Л. Раньери
️️️️
Л. Белтран
88'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Замена
К. Нильсен
️️️️
М. Скурась
86'
Замена
А. Нуса
️️️️
Д. Одои
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Белтран
Желтая карточка
Б. Мехеле
83'
Желтая карточка
Д. Одои
72'
70'
Замена
А. Дункан
️️️️
Артур
70'
Замена
М. Нзола
️️️️
А. Белотти
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
У. Ветлесен
70'
Желтая карточка
У. Ветлесен
62'
Желтая карточка
И. Тиаго
52'
Желтая карточка
Ж. Ордоньес
43'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
И. Тиаго
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Брюгге
39
Джозеф Барсик
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
19
Сион Хомма
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
4-3-2-1
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
4
Ордоньес
64
Саббе
10
Ветлесен
20
Ванакен
29
Де Куйпер
22
Скурась
9
Хутгла
9
Тиаго
4-1-1-1-3
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
8
Мандрагора
6
Артур
31
Гонсалес
8
Куаме
11
Белотти
18
Белтран
3
Одои
7
Нуса
7
Нуса
3
Одои
10
Ветлесен
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
10
Ветлесен
22
Скурась
94
Нильсен
94
Нильсен
22
Скурась
18
Белтран
6
Раньери
6
Раньери
18
Белтран
6
Артур
32
Дункан
32
Дункан
6
Артур
11
Белотти
70
Нзола
70
Нзола
11
Белотти
Остались в запасе
Брюгге
Фиорентина
39
Джозеф Барсик
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
19
Сион Хомма
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
19
Сион Хомма
ЛВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Брюгге - Фиорентина
6
5
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Количество передач
414
358
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
2
13
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.67
2.62
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Ян Брейдель
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