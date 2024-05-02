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    • «Челси» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    «Челси» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    Челси
    02.05.2024, четверг, 21:30
    Англия. Премьер-лига, 26 тур
    2 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Тоттенхэм
    24' Т. Чалоба
    72' Н. Джексон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Челси
    28
    Джордже Петрович
    ВР
    3
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    5
    Бенуа Бадьяшиль
    ЦЗ
    42
    Элфи Гилхрист
    ЦЗ
    14
    Трево Чалоба
    ЦЗ
    25
    Мойзес Кайседо
    ОП
    23
    Конор Галлахер
    (К) ЦП
    10
    Михаил Мудрик
    ЛВ
    11
    Нони Мадуэке
    ПВ
    20
    Коул Палмер
    ПВ
    15
    Николас Джексон
    ПВ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Тоттенхэм
    13
    Гульельмо Викарио
    ВР
    17
    Кристиан Ромеро
    ЦЗ
    37
    Мики ван де Вен
    ЦЗ
    23
    Педро Порро
    ПЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    29
    Папе Сарр
    ЦП
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    7
    Хын-Мин Сон
    (К) ЛВ
    22
    Бреннан Джонсон
    ЛВ
    21
    Деян Кулушевски
    ПВ
    9
    Ришарлисон
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Челси
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    46
    Zak Sturge
    ЦЗ
    63
    Джош Ачампонг
    ПЗ
    49
    Йими Тауриайнен
    ЦП
    31
    Чезаре Касадеи
    ЦП
    54
    Лео Каслдайн
    АП
    36
    Дейвид Вашингтон
    ЦФ
    Тоттенхэм
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    4
    Оливер Скипп
    ОП
    30
    Родриго Бентанкур
    ЦП
    5
    Пьер-Эмиль Хейбьерг
    ЦП
    18
    Джовани Ло Чельсо
    АП
    10
    Джеймс Мэддисон
    АП
    11
    Брайан Хиль
    ЛВ
    4-1-1-3-1
    28
    Петрович
    3
    Кукурелья
    42
    Гилхрист
    14
    Чалоба
    5
    Бадьяшиль
    25
    Кайседо
    23
    Галлахер
    10
    Мудрик
    20
    Палмер
    15
    Джексон
    11
    Мадуэке
    4-2-3-1
    13
    Викарио
    12
    Эмерсон
    17
    Ромеро
    37
    ван де Вен
    23
    Порро
    29
    Сарр
    8
    Биссума
    21
    Кулушевски
    7
    Сон
    22
    Джонсон
    9
    Ришарлисон
    42
    Гилхрист
    63
    Ачампонг
    63
    Ачампонг
    42
    Гилхрист
    15
    Джексон
    49
    Тауриайнен
    49
    Тауриайнен
    15
    Джексон
    10
    Мудрик
    31
    Касадеи
    31
    Касадеи
    10
    Мудрик
    9
    Ришарлисон
    30
    Бентанкур
    30
    Бентанкур
    9
    Ришарлисон
    8
    Биссума
    5
    Хейбьерг
    5
    Хейбьерг
    8
    Биссума
    12
    Эмерсон
    18
    Ло Чельсо
    18
    Ло Чельсо
    12
    Эмерсон
    29
    Сарр
    10
    Мэддисон
    10
    Мэддисон
    29
    Сарр
    22
    Джонсон
    11
    Хиль
    11
    Хиль
    22
    Джонсон
    Остались в запасе
    Челси
    Тоттенхэм
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    46
    Zak Sturge
    ЦЗ
    54
    Лео Каслдайн
    АП
    36
    Дейвид Вашингтон
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    4
    Оливер Скипп
    ОП
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Остались в запасе
    13
    Маркус Беттинелли
    ВР
    46
    Zak Sturge
    ЦЗ
    54
    Лео Каслдайн
    АП
    36
    Дейвид Вашингтон
    ЦФ
    Остались в запасе
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    4
    Оливер Скипп
    ОП
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Статистика матча Челси - Тоттенхэм
    1
    Всего ударов по воротам
    16
    19
    Удары в створ
    5
    3
    Владение мячом %
    38
    62
    Желтые карточки
    0
    1
    Угловые удары
    4
    9
    Нарушения
    12
    16
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    355
    559
    Сейвы
    4
    2
    Точность передач %
    76
    86
    Удары мимо ворот
    9
    6
    Блокированные удары
    2
    10
    Удары из пределов штрафной
    11
    13
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    6
    xG (ожидаемые голы)
    1.94
    1.6
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Тоттенхэма», 26-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 21:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм»

    «Челси» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2024 10:21
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