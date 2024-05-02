Челси
02.05.2024, четверг, 21:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Матч завершен
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Тоттенхэм
24' Т. Чалоба
72' Н. Джексон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
42
Элфи Гилхрист
ЦЗ
14
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Конор Галлахер
(К) ЦП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
11
Нони Мадуэке
ПВ
20
Коул Палмер
ПВ
15
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тоттенхэм
13
Гульельмо Викарио
ВР
17
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
12
Эмерсон
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
46
Zak Sturge
ЦЗ
63
Джош Ачампонг
ПЗ
49
Йими Тауриайнен
ЦП
31
Чезаре Касадеи
ЦП
54
Лео Каслдайн
АП
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
4
Оливер Скипп
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
5
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Брайан Хиль
ЛВ
4-1-1-3-1
28
Петрович
3
Кукурелья
42
Гилхрист
14
Чалоба
5
Бадьяшиль
25
Кайседо
23
Галлахер
10
Мудрик
20
Палмер
15
Джексон
11
Мадуэке
4-2-3-1
13
Викарио
12
Эмерсон
17
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
8
Биссума
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
9
Ришарлисон
42
Гилхрист
63
Ачампонг
63
Ачампонг
42
Гилхрист
15
Джексон
49
Тауриайнен
49
Тауриайнен
15
Джексон
10
Мудрик
31
Касадеи
31
Касадеи
10
Мудрик
9
Ришарлисон
30
Бентанкур
30
Бентанкур
9
Ришарлисон
8
Биссума
5
Хейбьерг
5
Хейбьерг
8
Биссума
12
Эмерсон
18
Ло Чельсо
18
Ло Чельсо
12
Эмерсон
29
Сарр
10
Мэддисон
10
Мэддисон
29
Сарр
22
Джонсон
11
Хиль
11
Хиль
22
Джонсон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
46
Zak Sturge
ЦЗ
54
Лео Каслдайн
АП
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
40
Брэндон Остин
ВР
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
4
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
46
Zak Sturge
ЦЗ
54
Лео Каслдайн
АП
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
6
Раду Дрэгушин
ЦЗ
4
Оливер Скипп
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
16
19
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Тоттенхэма», 26-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».