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Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Тоттенхэма», 26-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм»