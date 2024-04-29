Барселона
29.04.2024, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Идет первый тайм 13‘
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П1
1.28
Х
5.9
П2
9.5
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Валенсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Фермин Лопес
ЦП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Рафинья
ПВ
27
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
34
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
(К) ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
11
Петер Федерико
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Витор Роке
ЦФ
14
Жоау Феликс
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
19
Селим Амалла
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
47
Давид Оторби
ПВ
22
Альберто Мари
ЦФ
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
15
Кристенсен
4
Араухо
33
Кубарси
23
Кунде
2
Канселу
16
Лопес
22
Гюндоган
11
Рафинья
27
Ямаль
9
Левандовски
4-3-1-2
25
Мамардашвили
12
Корреа
3
Москера
34
Гасиоровски
21
Васкес
8
Гуэрра
18
Пепелу
10
Алмейда
11
Федерико
16
Лопес
9
Дуро
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Витор Роке
ЦФ
14
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
19
Селим Амалла
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
47
Давид Оторби
ПВ
22
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Иньяки Пенья
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
30
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
18
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Витор Роке
ЦФ
14
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
31
Рубен Иранцо
ЦЗ
15
Дженк Озкаджар
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
19
Селим Амалла
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
47
Давид Оторби
ПВ
22
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Барселона - Валенсия
Всего ударов по воротам
1
1
Владение мячом %
85
15
Нарушения
2
0
Количество передач
121
22
Точность передач %
88
54
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Валенсии», 33-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».