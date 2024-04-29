Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Трансляции
    • «Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    «Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    Барселона
    29.04.2024, понедельник, 22:00
    Испания. Примера, 33 тур
    0 : 0
    Идет первый тайм 13‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.28
    Х
    5.9
    П2
    9.5
    Реклама, 18+
    Валенсия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    (К) ВР
    23
    Жюль Кунде
    ЦЗ
    15
    Андреас Кристенсен
    ЦЗ
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    2
    Жоау Канселу
    ПЗ
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    11
    Рафинья
    ПВ
    27
    Ламин Ямаль
    ПВ
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Валенсия
    25
    Георгий Мамардашвили
    ВР
    21
    Хесус Васкес
    ЛЗ
    3
    Кристиан Москера
    ЦЗ
    34
    Ярек Гасиоровски
    ЦЗ
    12
    Тьерри Корреа
    (К) ПЗ
    8
    Хави Гуэрра
    ЦП
    18
    Пепелу
    ЦП
    10
    Андре Алмейда
    ЦП
    11
    Петер Федерико
    ПВ
    9
    Уго Дуро
    ЦФ
    16
    Диего Лопес
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Барселона
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    8
    Педри
    ЦП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    7
    Ферран Торрес
    ПВ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    Валенсия
    1
    Хауме
    ВР
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    7
    Серхи Каньос
    ПВ
    47
    Давид Оторби
    ПВ
    22
    Альберто Мари
    ЦФ
    3-2-2-2-1
    1
    тер Стеген
    15
    Кристенсен
    4
    Араухо
    33
    Кубарси
    23
    Кунде
    2
    Канселу
    16
    Лопес
    22
    Гюндоган
    11
    Рафинья
    27
    Ямаль
    9
    Левандовски
    4-3-1-2
    25
    Мамардашвили
    12
    Корреа
    3
    Москера
    34
    Гасиоровски
    21
    Васкес
    8
    Гуэрра
    18
    Пепелу
    10
    Алмейда
    11
    Федерико
    16
    Лопес
    9
    Дуро
    Остались в запасе
    Барселона
    Валенсия
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    8
    Педри
    ЦП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    7
    Ферран Торрес
    ПВ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    1
    Хауме
    ВР
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    7
    Серхи Каньос
    ПВ
    47
    Давид Оторби
    ПВ
    22
    Альберто Мари
    ЦФ
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Остались в запасе
    31
    Диего Кочен
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    20
    Серхи Роберто
    ПЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    8
    Педри
    ЦП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    7
    Ферран Торрес
    ПВ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Хауме
    ВР
    13
    Кристиан Риверо
    ВР
    31
    Рубен Иранцо
    ЦЗ
    15
    Дженк Озкаджар
    ЦЗ
    6
    Уго Гильямон
    ОП
    19
    Селим Амалла
    ЦП
    7
    Серхи Каньос
    ПВ
    47
    Давид Оторби
    ПВ
    22
    Альберто Мари
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Главный тренер
    Рубен Бараха
    Статистика матча Барселона - Валенсия
    Всего ударов по воротам
    1
    1
    Владение мячом %
    85
    15
    Нарушения
    2
    0
    Количество передач
    121
    22
    Точность передач %
    88
    54
    Блокированные удары
    1
    1
    Удары из пределов штрафной
    1
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.1
    0.06
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Валенсии», 33-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Валенсия»

    «Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2024

    Новости по теме
    «Барселона» – «Валенсия»: прогноз на матч 33 тура Примеры, 29 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:08
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+