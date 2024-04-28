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    • «Шинник» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    «Шинник» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    Шинник
    28.04.2024, воскресенье, 14:00
    Россия. Первая лига, 30 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Сокол
    87' М. Поляков
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Шинник
    56
    Александр Довбня
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    53
    Никита Котин
    ЦЗ
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    77
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    38
    Василий Алейников
    ОП
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    5
    Вячеслав Зинков
    ЦП
    11
    Владислав Саусь
    АП
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    21
    Игорь Андреев
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Сокол
    35
    Петр Косаревский
    ВР
    66
    Ян Гудков
    ЛЗ
    44
    Илья Сериков
    ЦЗ
    65
    Николай Толстопятов
    ЦЗ
    8
    Аслан Дудиев
    ПЗ
    28
    Павел Забелин
    ЦП
    11
    Владлен Бабаев
    АП
    24
    Михаил Мальцев
    АП
    77
    Дмитрий Сасин
    АП
    55
    Артем Максименко
    ПВ
    19
    Владимир Азаров
    ЦФ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Шинник
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    3
    Максим Поляков
    ЦП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    Сокол
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    27
    Артем Молодцов
    ПЗ
    21
    Никита Козловский
    ЦП
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    5
    Амир Батырев
    АП
    7
    Владислав Самко
    ЛВ
    10
    Владислав Морозов
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    56
    Довбня
    13
    Семенов
    53
    Котин
    89
    Загре
    77
    Валиахметов
    38
    Алейников
    15
    Самойлов
    5
    Зинков
    11
    Саусь
    61
    Малахов
    21
    Андреев
    4-1-3-2
    35
    Косаревский
    8
    Дудиев
    44
    Сериков
    65
    Толстопятов
    66
    Гудков
    28
    Забелин
    55
    Максименко
    77
    Сасин
    24
    Мальцев
    19
    Азаров
    11
    Бабаев
    15
    Самойлов
    3
    Поляков
    3
    Поляков
    15
    Самойлов
    21
    Андреев
    9
    Низамутдинов
    9
    Низамутдинов
    21
    Андреев
    11
    Бабаев
    21
    Козловский
    21
    Козловский
    11
    Бабаев
    77
    Сасин
    5
    Батырев
    5
    Батырев
    77
    Сасин
    55
    Максименко
    10
    Морозов
    10
    Морозов
    55
    Максименко
    Остались в запасе
    Шинник
    Сокол
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    27
    Артем Молодцов
    ПЗ
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    7
    Владислав Самко
    ЛВ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Остались в запасе
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    27
    Артем Молодцов
    ПЗ
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    7
    Владислав Самко
    ЛВ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Статистика матча Шинник - Сокол
    4
    Желтые карточки
    0
    4

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Сокола», 30-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Сокол»

    «Шинник» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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