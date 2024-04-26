Реал Сосьедад
26.04.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
2.5
Х
3.2
П2
3.2
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Реал
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
25
Хави Галан
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
18
Хамари Траоре
ПЗ
8
Микель Мерино
ЦП
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
12
Арсен Захарян
ЦП
10
Микель Оярсабаль
ЦФ
7
Андер Барренечеа
ЦФ
11
Шеральдо Бекер
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Эдуардо Камавинга
ЛЗ
18
Орельен Чуамени
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Лукас
ПЗ
10
Лука Модрич
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Федерико Вальверде
ПП
11
Родриго
ЦФ
7
Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
4-3-3
1
Ремиро
25
Галан
20
Пачеко
24
Ле Норман
18
Траоре
8
Мерино
22
Турриэнтес
12
Захарян
11
Бекер
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
4-4-2
13
Лунин
17
Лукас
18
Чуамени
22
Рюдигер
12
Камавинга
15
Вальверде
8
Кроос
5
Беллингем
10
Модрич
7
Винисиус
11
Родриго
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Реала», 33-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».