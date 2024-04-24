Аталанта
24.04.2024, среда, 22:00
Италия. Кубок, 1/2 финала
Италия. Кубок, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
1.85
Х
3.7
П2
4.4
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Фиорентина
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Фиорентины», 1/2 финала Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».