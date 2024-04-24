Монако
24.04.2024, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
Франция. Лига 1, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
2.47
Х
3.45
П2
2.9
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Лилль
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Монако
1
Радослав Майецки
ВР
22
Мохаммед Салису
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
99
Уилфрид Синго
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЦП
21
Магнес Аклиуш
ЦП
6
Денис Закария
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
27
Крепин Дьятта
ЦП
29
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Андрес Д'Алессандро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
12
Юсуф Языджи
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
10
Реми Кабелла
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
4-5-1
1
Майецки
22
Салису
3
Марипан
99
Синго
2
Вандерсон
21
Аклиуш
6
Закария
19
Фофана
27
Дьятта
18
Минамино
29
Балогун
4-5-1
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Д'Алессандро
18
Диаките
31
Исмаили
7
Харальдссон
8
Гомес
10
Кабелла
21
Андре
12
Языджи
9
Дэвид
Остались в запасе
Монако
Лилль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монако - Лилль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Лилля», 29-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».