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    • «Динамо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    «Динамо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Динамо Мх
    24.04.2024, среда, 19:30
    Россия. Первая лига, 29 тур
    0 : 0
    Идет первый тайм 31‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.6
    Х
    2.45
    П2
    3.95
    Реклама, 18+
    Арсенал
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Динамо Мх
    39
    Тимур Магомедов
    ВР
    13
    Сослан Кагермазов
    ЦЗ
    99
    Муталип Алибеков
    ЦЗ
    77
    Темиркан Сундуков
    ЦЗ
    38
    Артем Касимов
    ЦЗ
    55
    Владимир Ковачевич
    ЦЗ
    17
    Антон Крачковский
    ЦП
    9
    Ражаб Магомедов
    АП
    47
    Никита Глушков
    ЛВ
    11
    Эгаш Касинтура
    ПВ
    28
    Сердер Сердеров
    ЦФ
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    Арсенал
    80
    Никита Кокарев
    ВР
    31
    Кирилл Большаков
    ЦЗ
    24
    Александр Коротков
    ЦЗ
    3
    Эрвинг Ботака-Иобома
    ЦЗ
    6
    Владислав Левин
    ЦП
    4
    Ифеани Дэвид Ндука
    ЦП
    11
    Сергей Ткачев
    ЦП
    34
    Алексей Вакулич
    ЦП
    88
    Анатолий Макаров
    ЦП
    19
    Александр Зуев
    ЛВ
    20
    Джонатан Окоронкво
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    Динамо Мх
    27
    Давид Волк
    ВР
    46
    Евгений Гошев
    ВР
    4
    Идар Шумахов
    ЦЗ
    34
    Максим Храмцов
    ЦЗ
    2
    Магомед Ибрагимов
    ПЗ
    72
    Александр Сандрачук
    ПЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    22
    Залимхан Юсупов
    ЦП
    19
    Кирилл Зинович
    АП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    70
    Михаил Костюков
    ПВ
    Арсенал
    36
    Михаил Левашов
    ВР
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    2
    Илья Быковский
    ЛЗ
    71
    Александр Денисов
    ЦЗ
    9
    Максим Лайкин
    ОП
    13
    Максим Кайнов
    ОП
    92
    Дмитрий Барков
    ЦФ
    3-2-1-3-1
    39
    Магомедов
    77
    Сундуков
    38
    Касимов
    55
    Ковачевич
    99
    Алибеков
    13
    Кагермазов
    17
    Крачковский
    47
    Глушков
    9
    Магомедов
    11
    Касинтура
    28
    Сердеров
    3-5-1-1
    80
    Кокарев
    31
    Большаков
    24
    Коротков
    3
    Ботака-Иобома
    6
    Левин
    11
    Ткачев
    34
    Вакулич
    88
    Макаров
    4
    Ндука
    19
    Зуев
    20
    Окоронкво
    Остались в запасе
    Динамо Мх
    Арсенал
    27
    Давид Волк
    ВР
    46
    Евгений Гошев
    ВР
    4
    Идар Шумахов
    ЦЗ
    34
    Максим Храмцов
    ЦЗ
    2
    Магомед Ибрагимов
    ПЗ
    72
    Александр Сандрачук
    ПЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    22
    Залимхан Юсупов
    ЦП
    19
    Кирилл Зинович
    АП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    70
    Михаил Костюков
    ПВ
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    36
    Михаил Левашов
    ВР
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    2
    Илья Быковский
    ЛЗ
    71
    Александр Денисов
    ЦЗ
    9
    Максим Лайкин
    ОП
    13
    Максим Кайнов
    ОП
    92
    Дмитрий Барков
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    Остались в запасе
    27
    Давид Волк
    ВР
    46
    Евгений Гошев
    ВР
    4
    Идар Шумахов
    ЦЗ
    34
    Максим Храмцов
    ЦЗ
    2
    Магомед Ибрагимов
    ПЗ
    72
    Александр Сандрачук
    ПЗ
    21
    Абдулпаша Джабраилов
    ОП
    22
    Залимхан Юсупов
    ЦП
    19
    Кирилл Зинович
    АП
    7
    Абакар Гаджиев
    АП
    70
    Михаил Костюков
    ПВ
    Остались в запасе
    36
    Михаил Левашов
    ВР
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    2
    Илья Быковский
    ЛЗ
    71
    Александр Денисов
    ЦЗ
    9
    Максим Лайкин
    ОП
    13
    Максим Кайнов
    ОП
    92
    Дмитрий Барков
    ЦФ
    Главный тренер
    Хасанби Биджиев
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    Статистика матча Динамо Мх - Арсенал

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Арсенала», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Арсенал»

    «Динамо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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