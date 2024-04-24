Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Арсенала», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Арсенал»