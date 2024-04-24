Волгарь
24.04.2024, среда, 17:00
Россия. Первая лига, 29 тур
Россия. Первая лига, 29 тур
1 : 1
Матч завершен
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Торпедо
60' В. Кротов
39' И. Горбунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Эрбол Атабаев
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
57
Вячеслав Кротов
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Торпедо
12
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
2
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
65
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
11
Даниил Шамкин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Волгарь
99
Олег Смирнов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
70
Никита Маляров
ЦП
15
Кирилл Фольмер
ЦП
19
Кирилл Косарев
ЦФ
Торпедо
74
Михаил Волков
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
87
Андрей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Александр Орехов
ЦП
89
Руслан Червяков
ПВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
3-2-2-3
71
Одоевский
90
Шакуро
22
Хомуха
58
Зуев
5
Атабаев
7
Павлишин
31
Ткачук
23
Ушатов
57
Кротов
43
Гилязетдинов
17
Лесников
4-2-3-1
12
Бабурин
99
Шевченко
2
Бородин
3
Иваньков
90
Роганович
65
Москвичев
97
Чурич
17
Горбунов
11
Шамкин
7
Полоз
9
Стефанович
90
Шакуро
55
Шляков
55
Шляков
90
Шакуро
7
Павлишин
70
Маляров
70
Маляров
7
Павлишин
17
Лесников
15
Фольмер
15
Фольмер
17
Лесников
23
Ушатов
19
Косарев
19
Косарев
23
Ушатов
90
Роганович
69
Манелов
69
Манелов
90
Роганович
Остались в запасе
Волгарь
Торпедо
99
Олег Смирнов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
Главный тренер
Денис Клюев
74
Михаил Волков
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
87
Андрей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Александр Орехов
ЦП
89
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
99
Олег Смирнов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
6
Елисей Кривохижин
ПЗ
42
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
Остались в запасе
74
Михаил Волков
ВР
51
Виталий Ботнарь
ВР
87
Андрей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
25
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Александр Орехов
ЦП
89
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Волгарь - Торпедо
3
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Волгарь» против «Торпедо», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.
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