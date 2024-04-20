Эмполи
20.04.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
5
Х
4.05
П2
1.7
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Наполи
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Эмполи
25
Элия Каприле
ВР
33
Себастьяно Луперто
ЦЗ
19
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЛП
30
Симоне Бастони
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Маттео Кансельери
ЦП
27
Шимон Журковски
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ПП
17
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЛЗ
55
Лео Эстигард
ЦЗ
13
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Маттео Политано
ЦФ
77
Хвича Кварацхелия
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
3-5-1-1
25
Каприле
33
Луперто
19
Берешиньски
4
Валюкевич
3
Пеццелла
18
Марин
20
Кансельери
27
Журковски
11
Гьяси
30
Бастони
17
Черри
4-3-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
55
Эстигард
13
Жуан
6
Жонатан
68
Лоботка
20
Зелински
99
Ангисса
9
Осимхен
77
Кварацхелия
21
Политано
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Эмполи - Наполи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Наполи», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».