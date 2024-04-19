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    • «Дженоа» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    «Дженоа» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    Дженоа
    19.04.2024, пятница, 19:30
    Италия. Серия А, 33 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.2
    Х
    3.15
    П2
    2.45
    Реклама, 18+
    Лацио
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Дженоа
    1
    Хосеп Мартинес
    ВР
    22
    Йохан Васкес
    ЦЗ
    13
    Маттиа Бани
    ЦЗ
    4
    Кони Де Винтер
    ЦЗ
    3
    Аарон Мартин
    ЛП
    47
    Милан Бадель
    ЦП
    11
    Альберт Гюдмюндссон
    ЦП
    32
    Мортен Френдруп
    ЦП
    20
    Стефано Сабелли
    ПП
    10
    Жуниор Мессьяс
    ЦФ
    18
    Калеб Экубан
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Лацио
    35
    Христос Мандас
    ВР
    4
    Патрик
    ЦЗ
    34
    Марио Гила
    ЦЗ
    15
    Николо Казале
    ЦЗ
    29
    Мануэль Лаццари
    ЛП
    10
    Луис Альберто
    ЦП
    6
    Даичи Камада
    ЦП
    5
    Матиас Весино
    ЦП
    7
    Фелипе Андерсон
    ЦП
    77
    Адам Марушич
    ПП
    19
    Валентин Кастелланос
    ЦФ
    Главный тренер
    Игор Тудор
    3-5-2
    1
    Мартинес
    22
    Васкес
    13
    Бани
    4
    Де Винтер
    3
    Мартин
    47
    Бадель
    11
    Гюдмюндссон
    32
    Френдруп
    20
    Сабелли
    18
    Экубан
    10
    Мессьяс
    3-5-1-1
    35
    Мандас
    4
    Патрик
    34
    Гила
    15
    Казале
    77
    Марушич
    6
    Камада
    5
    Весино
    7
    Андерсон
    29
    Лаццари
    10
    Альберто
    19
    Кастелланос
    Остались в запасе
    Дженоа
    Лацио
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Главный тренер
    Игор Тудор
    Статистика матча Дженоа - Лацио
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Лацио», 33-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Лацио»

    «Дженоа» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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