БАТЭ
19.04.2024, пятница, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
1.85
Х
3.5
П2
3.9
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Днепр
Статистика матча БАТЭ - Днепр
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Днепра», 5-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Днепр»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Игру будет транслировать «Pari».