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    • «Барселона» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024

    «Барселона» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2024

    Барселона
    16.04.2024, вторник, 22:00
    Лига чемпионов, 1/4 финала
    1 : 4
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    ПСЖ
    12' Рафинья
    40' У. Дембеле
    54' Витинья
    61' К. Мбаппе (П)
    89' К. Мбаппе
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    2
    Жоау Канселу
    ЛЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    23
    Жюль Кунде
    ПЗ
    11
    Рафинья
    ЛП
    21
    Френки де Йонг
    ОП
    8
    Педри
    ЦП
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    27
    Ламин Ямаль
    ПП
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    ПСЖ
    99
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    25
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    5
    Маркиньос
    ЦЗ
    26
    Люка Эрнандес
    ЦЗ
    2
    Ашраф Хакими
    ПЗ
    33
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    17
    Витинья
    ЦП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    29
    Брэдли Барколя
    ЛФ
    7
    Килиан Мбаппе
    ЦФ
    10
    Усман Дембеле
    РФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Барселона
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    7
    Ферран Торрес
    ПВ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    14
    Жоау Феликс
    ЦФ
    ПСЖ
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    1
    Кейлор Навас
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    26
    Норди Мукиэле
    ПЗ
    4
    Мануэль Угарте
    ОП
    15
    Данилу Перейра
    ОП
    28
    Карлос Солер
    ЦП
    19
    Ли Кан Ин
    АП
    11
    Марко Асенсио
    ПВ
    9
    Гонсалу Рамуш
    ЦФ
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    4-1-4-1
    1
    тер Стеген
    2
    Канселу
    33
    Кубарси
    4
    Араухо
    23
    Кунде
    21
    де Йонг
    11
    Рафинья
    8
    Педри
    22
    Гюндоган
    27
    Ямаль
    9
    Левандовски
    4-1-2-3
    99
    Доннарумма
    2
    Хакими
    5
    Маркиньос
    26
    Эрнандес
    25
    Мендеш
    33
    Заир-Эмери
    17
    Витинья
    8
    Руис
    10
    Дембеле
    7
    Мбаппе
    29
    Барколя
    27
    Ямаль
    5
    Мартинес
    5
    Мартинес
    27
    Ямаль
    21
    де Йонг
    16
    Лопес
    16
    Лопес
    21
    де Йонг
    8
    Педри
    7
    Торрес
    7
    Торрес
    8
    Педри
    2
    Канселу
    14
    Феликс
    14
    Феликс
    2
    Канселу
    33
    Заир-Эмери
    4
    Угарте
    4
    Угарте
    33
    Заир-Эмери
    29
    Барколя
    19
    Кан Ин
    19
    Кан Ин
    29
    Барколя
    8
    Руис
    11
    Асенсио
    11
    Асенсио
    8
    Руис
    10
    Дембеле
    23
    Муани
    23
    Муани
    10
    Дембеле
    Остались в запасе
    Барселона
    ПСЖ
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    1
    Кейлор Навас
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    26
    Норди Мукиэле
    ПЗ
    15
    Данилу Перейра
    ОП
    28
    Карлос Солер
    ЦП
    9
    Гонсалу Рамуш
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Остались в запасе
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    39
    Эктор Форт
    ПЗ
    30
    Марк Касадо
    ОП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    38
    Марк Гиу
    ЦФ
    Остались в запасе
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    1
    Кейлор Навас
    ВР
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    26
    Норди Мукиэле
    ПЗ
    15
    Данилу Перейра
    ОП
    28
    Карлос Солер
    ЦП
    9
    Гонсалу Рамуш
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Статистика матча Барселона - ПСЖ
    5
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    7
    21
    Удары в створ
    3
    9
    Владение мячом %
    33
    67
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    5
    4
    Угловые удары
    3
    9
    Нарушения
    10
    12
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    285
    581
    Сейвы
    5
    2
    Точность передач %
    71
    90
    Удары мимо ворот
    3
    6
    Блокированные удары
    1
    6
    Удары из пределов штрафной
    5
    12
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    9
    xG (ожидаемые голы)
    0.77
    2.56
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «ПСЖ», ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «ПСЖ»

    Барселона-ПСЖ смотреть онлайн 16 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.04.2024 15:27
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