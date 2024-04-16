Аль-Айн
16.04.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
Лига чемпионов АФК, 1/2 финала
0 : 0
Перенесен на неопределенный срок
Аль-Хиляль
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Хиляль
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Айн» против «Аль-Хиляля», 1/2 финала Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».