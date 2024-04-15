Челси
15.04.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Англия. Премьер-лига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
1.72
Х
4.3
П2
4.5
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Эвертон
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
2
Аксель Дисаси
ПЗ
11
Нони Мадуэке
ЦП
25
Мойзес Кайседо
ЦП
8
Энцо Фернандес
ЦП
23
Конор Галлахер
ЦП
20
Коул Палмер
ЦП
15
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
19
Виталий Миколенко
ЛЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Дуайт Макнил
ЛП
21
Андре Гомеш
ЦП
37
Джеймс Гарнер
ЦП
16
Абдулайе Дукуре
ЦП
18
Эшли Янг
ПП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
4-5-1
28
Петрович
3
Кукурелья
14
Чалоба
6
Силва
2
Дисаси
25
Кайседо
8
Фернандес
23
Галлахер
20
Палмер
11
Мадуэке
15
Джексон
4-5-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
19
Миколенко
18
Янг
21
Гомеш
37
Гарнер
16
Дукуре
7
Макнил
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Челси
Эвертон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Эвертон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Эвертона», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».