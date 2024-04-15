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    • «Челси» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

    «Челси» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

    Челси
    15.04.2024, понедельник, 22:00
    Англия. Премьер-лига, 33 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.72
    Х
    4.3
    П2
    4.5
    Реклама, 18+
    Эвертон
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Челси
    28
    Джордже Петрович
    ВР
    3
    Марк Кукурелья
    ЛЗ
    14
    Трево Чалоба
    ЦЗ
    6
    Тиаго Силва
    ЦЗ
    2
    Аксель Дисаси
    ПЗ
    11
    Нони Мадуэке
    ЦП
    25
    Мойзес Кайседо
    ЦП
    8
    Энцо Фернандес
    ЦП
    23
    Конор Галлахер
    ЦП
    20
    Коул Палмер
    ЦП
    15
    Николас Джексон
    ЦФ
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Эвертон
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    19
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    32
    Джеррэд Брэнтуэйт
    ЦЗ
    6
    Джеймс Тарковски
    ЦЗ
    23
    Шеймус Коулмен
    ПЗ
    7
    Дуайт Макнил
    ЛП
    21
    Андре Гомеш
    ЦП
    37
    Джеймс Гарнер
    ЦП
    16
    Абдулайе Дукуре
    ЦП
    18
    Эшли Янг
    ПП
    9
    Доминик Калверт-Льюин
    ЦФ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    4-5-1
    28
    Петрович
    3
    Кукурелья
    14
    Чалоба
    6
    Силва
    2
    Дисаси
    25
    Кайседо
    8
    Фернандес
    23
    Галлахер
    20
    Палмер
    11
    Мадуэке
    15
    Джексон
    4-5-1
    1
    Пикфорд
    23
    Коулмен
    32
    Брэнтуэйт
    6
    Тарковски
    19
    Миколенко
    18
    Янг
    21
    Гомеш
    37
    Гарнер
    16
    Дукуре
    7
    Макнил
    9
    Калверт-Льюин
    Остались в запасе
    Челси
    Эвертон
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Главный тренер
    Маурисио Почеттино
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Статистика матча Челси - Эвертон
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Эвертона», 33-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Эвертон»

    «Челси» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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