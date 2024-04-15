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    • «Аталанта» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

    «Аталанта» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

    Аталанта
    15.04.2024, понедельник, 21:45
    Италия. Серия А, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.48
    Х
    4.7
    П2
    7.2
    Реклама, 18+
    Верона
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Аталанта
    29
    Марко Карнесекки
    ВР
    23
    Сеад Колашинац
    ЦЗ
    19
    Берат Джимсити
    ЦЗ
    2
    Рафаэл Толой
    ЦЗ
    77
    Эмиль Хольм
    ЛП
    15
    Маттео Руджери
    ЦП
    13
    Эдерсон
    ЦП
    7
    Теун Коопмейнерс
    ЦП
    33
    Ханс Хатебур
    ПП
    11
    Адемола Лукман
    ЦФ
    90
    Джанлука Скамакка
    ЦФ
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Верона
    1
    Лоренцо Монтипо
    ВР
    32
    Хуан Кабаль
    ЛЗ
    42
    Диего Коппола
    ЦЗ
    27
    Павел Давидович
    ЦЗ
    18
    Фабьен Сентонс
    ПЗ
    8
    Дарко Лазович
    ЛП
    33
    Ондрей Дуда
    ЦП
    25
    Майкл Фолоруншо
    ЦП
    31
    Томаш Суслов
    ПП
    17
    Тижани Нослен
    ЦФ
    99
    Федерико Бонаццоли
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Барони
    3-5-2
    29
    Карнесекки
    23
    Колашинац
    19
    Джимсити
    2
    Толой
    77
    Хольм
    15
    Руджери
    13
    Эдерсон
    7
    Коопмейнерс
    33
    Хатебур
    90
    Скамакка
    11
    Лукман
    4-4-2
    1
    Монтипо
    18
    Сентонс
    42
    Коппола
    27
    Давидович
    32
    Кабаль
    31
    Суслов
    33
    Дуда
    25
    Фолоруншо
    8
    Лазович
    99
    Бонаццоли
    17
    Нослен
    Остались в запасе
    Аталанта
    Верона
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Главный тренер
    Марко Барони
    Главный тренер
    Джан Пьеро Гасперини
    Главный тренер
    Марко Барони
    Статистика матча Аталанта - Верона
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Верона», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Верона»

    «Аталанта» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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