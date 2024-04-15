Аталанта
15.04.2024, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
1.48
Х
4.7
П2
7.2
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Верона
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Эмиль Хольм
ЛП
15
Маттео Руджери
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
7
Теун Коопмейнерс
ЦП
33
Ханс Хатебур
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
90
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
1
Лоренцо Монтипо
ВР
32
Хуан Кабаль
ЛЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Дарко Лазович
ЛП
33
Ондрей Дуда
ЦП
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
31
Томаш Суслов
ПП
17
Тижани Нослен
ЦФ
99
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
3-5-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
19
Джимсити
2
Толой
77
Хольм
15
Руджери
13
Эдерсон
7
Коопмейнерс
33
Хатебур
90
Скамакка
11
Лукман
4-4-2
1
Монтипо
18
Сентонс
42
Коппола
27
Давидович
32
Кабаль
31
Суслов
33
Дуда
25
Фолоруншо
8
Лазович
99
Бонаццоли
17
Нослен
Остались в запасе
Аталанта
Верона
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Аталанта - Верона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Верона», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 апреля 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Pari».