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    • «Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Арсенал
    14.04.2024, воскресенье, 17:00
    Россия. Первая лига, 27 тур
    0 : 0
    Идет первый тайм 22‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.87
    Х
    2.9
    П2
    5.7
    Реклама, 18+
    СКА-Хабаровск
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Арсенал
    36
    Михаил Левашов
    ВР
    24
    Александр Коротков
    ЦЗ
    3
    Эрвинг Ботака-Иобома
    ЦЗ
    31
    Кирилл Большаков
    ЦЗ
    13
    Максим Кайнов
    ОП
    11
    Сергей Ткачев
    ЦП
    88
    Анатолий Макаров
    ЦП
    6
    Владислав Левин
    ЦП
    19
    Александр Зуев
    ЛВ
    8
    Артем Попов
    ПВ
    20
    Джонатан Окоронкво
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    СКА-Хабаровск
    78
    Ислам Имамов
    ВР
    5
    Магомед Мусалов
    ЛЗ
    4
    Олег Кожемякин
    ЦЗ
    96
    Томас Рукас
    ЦЗ
    17
    Николай Покидышев
    ЦЗ
    95
    Илья Петров
    ЦП
    92
    Вячеслав Подберезкин
    ЦП
    8
    Игорь Коновалов
    ЦП
    7
    Артем Симонян
    АП
    21
    Кирилл Никитин
    ЛВ
    11
    Альбек Гонгапшев
    ЦФ
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    Арсенал
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    80
    Никита Кокарев
    ВР
    44
    Марин Карамарко
    ЦЗ
    71
    Александр Денисов
    ЦЗ
    76
    Артем Суханов
    ПЗ
    9
    Максим Лайкин
    ОП
    17
    Иван Бахар
    ЦП
    73
    Ансор Хабибов
    ЦП
    34
    Алексей Вакулич
    ЦП
    4
    Ифеани Дэвид Ндука
    ЦП
    70
    Ишхан Гелоян
    ЛВ
    92
    Дмитрий Барков
    ЦФ
    21
    Евгений Шевченко
    ЦФ
    СКА-Хабаровск
    50
    Владимир Сугробов
    ВР
    57
    Дмитрий Бегун
    ЛЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    44
    Даниил Корнюшин
    ПЗ
    18
    Никита Мирошниченко
    ЦП
    14
    Юрий Бавин
    ЦП
    70
    Андрей Савинов
    АП
    91
    Дзамболат Цаллагов
    ЛВ
    31
    Андрей Никитин
    ЛВ
    29
    Яо Шарль
    ЦФ
    9
    Саид Алиев
    ЦФ
    3-1-3-2-1
    36
    Левашов
    24
    Коротков
    3
    Ботака-Иобома
    31
    Большаков
    13
    Кайнов
    11
    Ткачев
    88
    Макаров
    6
    Левин
    19
    Зуев
    8
    Попов
    20
    Окоронкво
    4-3-2-1
    78
    Имамов
    4
    Кожемякин
    96
    Рукас
    17
    Покидышев
    5
    Мусалов
    95
    Петров
    92
    Подберезкин
    8
    Коновалов
    7
    Симонян
    21
    Никитин
    11
    Гонгапшев
    Остались в запасе
    Арсенал
    СКА-Хабаровск
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    80
    Никита Кокарев
    ВР
    44
    Марин Карамарко
    ЦЗ
    71
    Александр Денисов
    ЦЗ
    76
    Артем Суханов
    ПЗ
    9
    Максим Лайкин
    ОП
    17
    Иван Бахар
    ЦП
    73
    Ансор Хабибов
    ЦП
    34
    Алексей Вакулич
    ЦП
    4
    Ифеани Дэвид Ндука
    ЦП
    70
    Ишхан Гелоян
    ЛВ
    92
    Дмитрий Барков
    ЦФ
    21
    Евгений Шевченко
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    50
    Владимир Сугробов
    ВР
    57
    Дмитрий Бегун
    ЛЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    44
    Даниил Корнюшин
    ПЗ
    18
    Никита Мирошниченко
    ЦП
    14
    Юрий Бавин
    ЦП
    70
    Андрей Савинов
    АП
    91
    Дзамболат Цаллагов
    ЛВ
    31
    Андрей Никитин
    ЛВ
    29
    Яо Шарль
    ЦФ
    9
    Саид Алиев
    ЦФ
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    Остались в запасе
    1
    Станислав Черчесов
    ВР
    80
    Никита Кокарев
    ВР
    44
    Марин Карамарко
    ЦЗ
    71
    Александр Денисов
    ЦЗ
    76
    Артем Суханов
    ПЗ
    9
    Максим Лайкин
    ОП
    17
    Иван Бахар
    ЦП
    73
    Ансор Хабибов
    ЦП
    34
    Алексей Вакулич
    ЦП
    4
    Ифеани Дэвид Ндука
    ЦП
    70
    Ишхан Гелоян
    ЛВ
    92
    Дмитрий Барков
    ЦФ
    21
    Евгений Шевченко
    ЦФ
    Остались в запасе
    50
    Владимир Сугробов
    ВР
    57
    Дмитрий Бегун
    ЛЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    44
    Даниил Корнюшин
    ПЗ
    18
    Никита Мирошниченко
    ЦП
    14
    Юрий Бавин
    ЦП
    70
    Андрей Савинов
    АП
    91
    Дзамболат Цаллагов
    ЛВ
    31
    Андрей Никитин
    ЛВ
    29
    Яо Шарль
    ЦФ
    9
    Саид Алиев
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Сторожук
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «СКА-Хабаровск», 27-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«СКА-Хабаровск»

    Арсенла – СКА-Хабаровск смотреть онлайн 14 апреля

    Источник: «Бомбардир»

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