Лас-Пальмас
14.04.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
0 : 2
Матч завершен
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Севилья
43' Ю. Эн-Несири
90+3' Д. Лукебакио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Аарон Эскандель
ВР
3
Серджи Кардона
ЛЗ
15
Мика Мармоль
ЦЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
8
Максимо Перроне
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
5
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
10
Альберто Молейро
АП
9
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Севилья
13
Эрьян Нюланд
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
2
Кике Салас
ЦЗ
4
Серхио Рамос
(К) ЦЗ
22
Лоик Баде
ЦЗ
24
Бубакари Сумаре
ОП
21
Оливер Торрес
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Лукас Окампос
ЛВ
15
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Лас-Пальмас
35
Але Горрин
ВР
18
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Эрик Курбело
ЦЗ
14
Альваро Лемос
ПЗ
21
Хосе Кампанья
ЦП
25
Фабио Гонсалес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
11
Бенито Рамирес
ЛВ
24
Пехиньо
ЛВ
19
Марк Кардона
ЦФ
16
Сори Каба
ЦФ
17
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Севилья
33
Матиас Арболь
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
42
Люсьен Агум
ОП
26
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
46
Аннибал Меджбри
АП
7
Сусо
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Эрик Ламела
ПВ
4-1-2-2-1
1
Эскандель
3
Кардона
4
Суарес
23
Коко
15
Мармоль
8
Перроне
2
Парк
5
Муньос
10
Молейро
20
Родригес
9
Рамирес
4-1-2-1-2
13
Нюланд
2
Салас
4
Рамос
22
Баде
3
Педроса
24
Сумаре
21
Торрес
6
Гудель
5
Окампос
20
Ромеро
15
Эн-Несири
8
Перроне
21
Кампанья
21
Кампанья
8
Перроне
5
Муньос
11
Рамирес
11
Рамирес
5
Муньос
4
Суарес
16
Каба
16
Каба
4
Суарес
9
Рамирес
17
Эль-Хаддади
17
Эль-Хаддади
9
Рамирес
5
Окампос
16
Навас
16
Навас
5
Окампос
22
Баде
42
Агум
42
Агум
22
Баде
21
Торрес
11
Лукебакио
11
Лукебакио
21
Торрес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Севилья
35
Але Горрин
ВР
18
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Эрик Курбело
ЦЗ
14
Альваро Лемос
ПЗ
25
Фабио Гонсалес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
24
Пехиньо
ЛВ
19
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
33
Матиас Арболь
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
26
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
46
Аннибал Меджбри
АП
7
Сусо
ПВ
17
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
35
Але Горрин
ВР
18
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Эрик Курбело
ЦЗ
14
Альваро Лемос
ПЗ
25
Фабио Гонсалес
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
24
Пехиньо
ЛВ
19
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Арболь
ВР
1
Марко Дмитрович
ВР
14
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
26
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Хоан Хордан
ЦП
46
Аннибал Меджбри
АП
7
Сусо
ПВ
17
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Лас-Пальмас - Севилья
3
1
3
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Севильи», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».