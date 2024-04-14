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    • «Сокол» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Сокол» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Сокол
    14.04.2024, воскресенье, 13:30
    Россия. Первая лига, 27 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Торпедо
    7' И. Стефанович
    16' И. Горбунов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сокол
    35
    Петр Косаревский
    ВР
    66
    Ян Гудков
    ЛЗ
    3
    Заурбек Плиев
    ЛЗ
    65
    Николай Толстопятов
    ЦЗ
    44
    Илья Сериков
    ЦЗ
    8
    Аслан Дудиев
    ПЗ
    28
    Павел Забелин
    ЦП
    77
    Дмитрий Сасин
    АП
    11
    Владлен Бабаев
    АП
    55
    Артем Максименко
    ПВ
    19
    Владимир Азаров
    ЦФ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Торпедо
    12
    Егор Бабурин
    ВР
    2
    Сергей Бородин
    ЦЗ
    3
    Александр Иваньков
    ЦЗ
    99
    Глеб Шевченко
    ПЗ
    65
    Владимир Москвичев
    ОП
    97
    Марио Чурич
    ОП
    11
    Даниил Шамкин
    АП
    7
    Дмитрий Полоз
    ЛВ
    17
    Игорь Горбунов
    ЛВ
    69
    Ираклий Манелов
    ПВ
    9
    Илья Стефанович
    ЦФ
    Главный тренер
    Олег Кононов
    Сокол
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    25
    Никита Маньков
    ЦЗ
    27
    Артем Молодцов
    ПЗ
    21
    Никита Козловский
    ЦП
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    5
    Амир Батырев
    АП
    7
    Владислав Самко
    ЛВ
    56
    Матвей Ивахнов
    ЦФ
    10
    Владислав Морозов
    ЦФ
    Торпедо
    74
    Михаил Волков
    ВР
    51
    Виталий Ботнарь
    ВР
    25
    Иван Кузьмичев
    ЦЗ
    87
    Андрей Костин
    ЦЗ
    41
    Владислав Микушин
    ЦЗ
    88
    Александр Гуз
    ОП
    15
    Александр Орехов
    ЦП
    8
    Роман Тугарев
    ЛВ
    89
    Руслан Червяков
    ПВ
    19
    Тимур Мелекесцев
    ЦФ
    10
    Игорь Лебеденко
    ЦФ
    3-2-1-3-1
    35
    Косаревский
    66
    Гудков
    65
    Толстопятов
    44
    Сериков
    3
    Плиев
    8
    Дудиев
    28
    Забелин
    77
    Сасин
    11
    Бабаев
    55
    Максименко
    19
    Азаров
    3-2-3-2
    12
    Бабурин
    99
    Шевченко
    3
    Иваньков
    2
    Бородин
    65
    Москвичев
    97
    Чурич
    69
    Манелов
    11
    Шамкин
    17
    Горбунов
    9
    Стефанович
    7
    Полоз
    8
    Дудиев
    27
    Молодцов
    27
    Молодцов
    8
    Дудиев
    77
    Сасин
    21
    Козловский
    21
    Козловский
    77
    Сасин
    3
    Плиев
    5
    Батырев
    5
    Батырев
    3
    Плиев
    19
    Азаров
    7
    Самко
    7
    Самко
    19
    Азаров
    44
    Сериков
    56
    Ивахнов
    56
    Ивахнов
    44
    Сериков
    65
    Москвичев
    25
    Кузьмичев
    25
    Кузьмичев
    65
    Москвичев
    7
    Полоз
    8
    Тугарев
    8
    Тугарев
    7
    Полоз
    9
    Стефанович
    19
    Мелекесцев
    19
    Мелекесцев
    9
    Стефанович
    17
    Горбунов
    10
    Лебеденко
    10
    Лебеденко
    17
    Горбунов
    Остались в запасе
    Сокол
    Торпедо
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    25
    Никита Маньков
    ЦЗ
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    10
    Владислав Морозов
    ЦФ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    74
    Михаил Волков
    ВР
    51
    Виталий Ботнарь
    ВР
    87
    Андрей Костин
    ЦЗ
    41
    Владислав Микушин
    ЦЗ
    88
    Александр Гуз
    ОП
    15
    Александр Орехов
    ЦП
    89
    Руслан Червяков
    ПВ
    Главный тренер
    Олег Кононов
    Остались в запасе
    1
    Тимур Крайков
    ВР
    23
    Астемир Абазов
    ЛЗ
    99
    Андрей Евдокимов
    ЦЗ
    17
    Давид Озманов
    ЦЗ
    25
    Никита Маньков
    ЦЗ
    52
    Игорь Леонтьев
    ЦП
    10
    Владислав Морозов
    ЦФ
    Остались в запасе
    74
    Михаил Волков
    ВР
    51
    Виталий Ботнарь
    ВР
    87
    Андрей Костин
    ЦЗ
    41
    Владислав Микушин
    ЦЗ
    88
    Александр Гуз
    ОП
    15
    Александр Орехов
    ЦП
    89
    Руслан Червяков
    ПВ
    Главный тренер
    Алексей Бага
    Главный тренер
    Олег Кононов
    Статистика матча Сокол - Торпедо
    2
    Желтые карточки
    2
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Торпедо», 27-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 13:30 по московскому времени.

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    «Сокол» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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