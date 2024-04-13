Мальорка
13.04.2024, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
4.9
Х
3.6
П2
1.8
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Реал
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мальорка
13
Доминик Грейф
ВР
11
Хауме Коста
ЛЗ
2
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ЦЗ
6
Хосе Копете
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Омар Маскарель
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
7
Ведат Мурики
ЦФ
17
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
15
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Орельен Чуамени
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ЦФ
21
Браим Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
3-2-3-2
13
Грейф
2
Настасич
20
Гонсалес
6
Копете
11
Коста
22
Видаль
5
Маскарель
10
Дардер
8
Морланес
17
Ларин
7
Мурики
4-4-2
13
Лунин
2
Карвахаль
6
Начо
22
Рюдигер
23
Менди
8
Кроос
18
Чуамени
5
Беллингем
15
Вальверде
21
Диас
11
Родриго
Остались в запасе
Мальорка
Реал
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Мальорка - Реал
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реала», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».