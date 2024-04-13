Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Мальорка» против «Реала», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал»