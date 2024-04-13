Торино
13.04.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 32 тур
Италия. Серия А, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
3.85
Х
2.9
П2
2.35
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Ювентус
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Рикардиньо
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
61
Адриен Тамезе
ЦЗ
27
Мергим Войвода
ЛП
77
Карол Линетти
ЦП
28
Самуэле Риччи
ЦП
16
Никола Влашич
ЦП
19
Раоуль Белланова
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Ювентус
1
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
6
Данило
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛП
5
Мануэль Локателли
ЦП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
25
Адриан Рабьо
ЦП
27
Андреа Камбьясо
ПП
9
Душан Влахович
ЦФ
7
Федерико Кьеза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
3-5-2
32
Милинкович-Савич
13
Рикардиньо
4
Буонджорно
61
Тамезе
27
Войвода
77
Линетти
28
Риччи
16
Влашич
19
Белланова
9
Санабрия
91
Сапата
3-5-2
1
Щесны
3
Бремер
4
Гатти
6
Данило
27
Камбьясо
5
Локателли
16
МакКенни
25
Рабьо
11
Костич
7
Кьеза
9
Влахович
Остались в запасе
Торино
Ювентус
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Ювентус
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ювентуса», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».