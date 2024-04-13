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    • «Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Торино
    13.04.2024, суббота, 19:00
    Италия. Серия А, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.85
    Х
    2.9
    П2
    2.35
    Реклама, 18+
    Ювентус
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Торино
    32
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    13
    Рикардиньо
    ЦЗ
    4
    Алессандро Буонджорно
    ЦЗ
    61
    Адриен Тамезе
    ЦЗ
    27
    Мергим Войвода
    ЛП
    77
    Карол Линетти
    ЦП
    28
    Самуэле Риччи
    ЦП
    16
    Никола Влашич
    ЦП
    19
    Раоуль Белланова
    ПП
    91
    Дуван Сапата
    ЦФ
    9
    Антонио Санабрия
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Ювентус
    1
    Войцех Щесны
    ВР
    3
    Бремер
    ЦЗ
    4
    Федерико Гатти
    ЦЗ
    6
    Данило
    ЦЗ
    11
    Филип Костич
    ЛП
    5
    Мануэль Локателли
    ЦП
    16
    Уэстон МакКенни
    ЦП
    25
    Адриан Рабьо
    ЦП
    27
    Андреа Камбьясо
    ПП
    9
    Душан Влахович
    ЦФ
    7
    Федерико Кьеза
    ЦФ
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    3-5-2
    32
    Милинкович-Савич
    13
    Рикардиньо
    4
    Буонджорно
    61
    Тамезе
    27
    Войвода
    77
    Линетти
    28
    Риччи
    16
    Влашич
    19
    Белланова
    9
    Санабрия
    91
    Сапата
    3-5-2
    1
    Щесны
    3
    Бремер
    4
    Гатти
    6
    Данило
    27
    Камбьясо
    5
    Локателли
    16
    МакКенни
    25
    Рабьо
    11
    Костич
    7
    Кьеза
    9
    Влахович
    Остались в запасе
    Торино
    Ювентус
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Главный тренер
    Иван Юрич
    Главный тренер
    Массимилиано Аллегри
    Статистика матча Торино - Ювентус
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Ювентуса», 32-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино»«Ювентус»

    «Торино» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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