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    • «ПСЖ» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2024

    «ПСЖ» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2024

    ПСЖ
    10.04.2024, среда, 22:00
    Лига чемпионов, 1/4 финала
    2 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Барселона
    48' У. Дембеле
    51' Витинья
    37' Рафинья
    62' Рафинья
    77' А. Кристенсен
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    ПСЖ
    99
    Джанлуиджи Доннарумма
    ВР
    25
    Нуну Мендеш
    ЛЗ
    35
    Лукас Бералдо
    ЦЗ
    5
    Маркиньос
    ЦЗ
    21
    Люка Эрнандес
    ПЗ
    17
    Витинья
    ОП
    8
    Фабиан Руис
    ЦП
    19
    Ли Кан Ин
    ЦП
    7
    Килиан Мбаппе
    ЛФ
    11
    Марко Асенсио
    ЦФ
    10
    Усман Дембеле
    РФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Барселона
    1
    Марк-Андре тер Стеген
    ВР
    2
    Жоау Канселу
    ЛЗ
    33
    Пау Кубарси
    ЦЗ
    4
    Рональд Араухо
    ЦЗ
    23
    Жюль Кунде
    ПЗ
    20
    Серхи Роберто
    ОП
    22
    Илкай Гюндоган
    ЦП
    21
    Френки де Йонг
    ЦП
    11
    Рафинья
    ЛФ
    9
    Роберт Левандовски
    ЦФ
    27
    Ламин Ямаль
    РФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    ПСЖ
    1
    Кейлор Навас
    ВР
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    15
    Данилу Перейра
    ОП
    4
    Мануэль Угарте
    ОП
    33
    Варрен Заир-Эмери
    ОП
    28
    Карлос Солер
    ЦП
    41
    Сенни Маюлу
    АП
    29
    Брэдли Барколя
    ЛВ
    9
    Гонсалу Рамуш
    ЦФ
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Барселона
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    15
    Андреас Кристенсен
    ЦЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    5
    Эктор Форт
    ПЗ
    8
    Педри
    ЦП
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    16
    Фермин Лопес
    ЦП
    7
    Ферран Торрес
    ПВ
    9
    Жоау Феликс
    ЦФ
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    4-1-2-3
    99
    Доннарумма
    25
    Мендеш
    35
    Бералдо
    5
    Маркиньос
    21
    Эрнандес
    17
    Витинья
    8
    Руис
    19
    Кан Ин
    7
    Мбаппе
    11
    Асенсио
    10
    Дембеле
    4-1-2-3
    1
    тер Стеген
    23
    Кунде
    33
    Кубарси
    4
    Араухо
    2
    Канселу
    20
    Роберто
    22
    Гюндоган
    21
    де Йонг
    27
    Ямаль
    9
    Левандовски
    11
    Рафинья
    19
    Кан Ин
    33
    Заир-Эмери
    33
    Заир-Эмери
    19
    Кан Ин
    11
    Асенсио
    29
    Барколя
    29
    Барколя
    11
    Асенсио
    8
    Руис
    9
    Рамуш
    9
    Рамуш
    8
    Руис
    21
    де Йонг
    15
    Кристенсен
    15
    Кристенсен
    21
    де Йонг
    20
    Роберто
    8
    Педри
    8
    Педри
    20
    Роберто
    22
    Гюндоган
    16
    Лопес
    16
    Лопес
    22
    Гюндоган
    11
    Рафинья
    7
    Торрес
    7
    Торрес
    11
    Рафинья
    27
    Ямаль
    9
    Феликс
    9
    Феликс
    27
    Ямаль
    Остались в запасе
    ПСЖ
    Барселона
    1
    Кейлор Навас
    ВР
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    15
    Данилу Перейра
    ОП
    4
    Мануэль Угарте
    ОП
    28
    Карлос Солер
    ЦП
    41
    Сенни Маюлу
    АП
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    5
    Эктор Форт
    ПЗ
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Остались в запасе
    1
    Кейлор Навас
    ВР
    80
    Арнау Тенас
    ВР
    37
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    42
    Йорам Заге
    ПЗ
    15
    Данилу Перейра
    ОП
    4
    Мануэль Угарте
    ОП
    28
    Карлос Солер
    ЦП
    41
    Сенни Маюлу
    АП
    23
    Рандаль Коло Муани
    ЦФ
    Остались в запасе
    26
    Андер Астралага
    ВР
    13
    Иньяки Пенья
    ВР
    17
    Маркос Алонсо
    ЛЗ
    5
    Иньиго Мартинес
    ЦЗ
    5
    Эктор Форт
    ПЗ
    18
    Ориоль Ромеу
    ЦП
    19
    Витор Роке
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Энрике
    Главный тренер
    Хавьер «Хави» Эрнандес
    Статистика матча ПСЖ - Барселона
    2
    4
    Всего ударов по воротам
    18
    15
    Удары в створ
    6
    7
    Владение мячом %
    59
    41
    Желтые карточки
    2
    4
    Угловые удары
    7
    5
    Нарушения
    14
    8
    Офсайды
    4
    3
    Количество передач
    567
    396
    Сейвы
    3
    4
    Точность передач %
    89
    83
    Удары мимо ворот
    4
    5
    Блокированные удары
    8
    3
    Удары из пределов штрафной
    13
    11
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    4
    xG (ожидаемые голы)
    1.24
    1.73
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Барселоны», первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Барселона»

    ПСЖ-Барселона смотреть онлайн 10 апреля

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2024 14:58
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